Menés de 18 points au cours du deuxième quart-temps, les Blazers se sont remobilisés et ont fini par s’imposer 110 à 101 face aux Pistons, sous l’impulsion d’un Shaedon Sharpe de haut niveau en seconde mi-temps.

Il y a peu, nous aurions eu de la peine à croire qu’un match entre les Portland Trail Blazers et les Detroit Pistons serait considéré comme excitant. Pourtant, c’était bien le cas cette nuit et les deux équipes nous ont offert une opposition à la hauteur des attentes.

L’équipe de Monty Williams a dominé une grande partie du match, menant même de 18 points au cours du deuxième quart-temps et ne se faisant rattraper qu’à 6 minutes du terme. Cade Cunningham, meilleur scoreur du match avec 30 points, jouait à son rythme pendant trois quarts-temps avant de perdre la mire dans le dernier acte. Il était bien épaulé, aussi, par un Ausar Thompson tranchant en première mi-temps.

Marvin Bagley a également joué son rôle en l’absence de Jalen Duren. Actif en défense, il a trouvé de l’autre parquet une belle compatibilité avec son meneur, mais également avec Joe Harris (si, si on vous le jure). Le genre d’association inattendue, mais qui régale les sens tel un bon pavé de saumon aux agrumes.

Mais en face, Chauncey Billups et ses hommes n’ont pas rendu les armes. Deandre Ayton et Jerami Grant ont ainsi permis à l’équipe de l’Oregon de ne pas se laisser complètement distancer en début de rencontre, mais c’est ensuite Shaedon Sharpe qui s’est chargé de ramener les Blazers à hauteur.

Shaedon Sharpe tonight:

29 points

7 rebounds

5 assists

2 blocks

9/16 FG

3/6 3PT

8/10 FT pic.twitter.com/ilSrBak3FB

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 2, 2023

Seulement limité à trois points en première mi-temps, l’ailier sophomore a pris les choses en main dans le second acte en inscrivant 26 unités et en pesant sur tous les aspects du jeu (7 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres). Sharpe est venu se rassurer sur la ligne des lancers-francs (8-10 dans l’exercice) avant de progressivement s’écarter du cercle, finissant notamment la rencontre à 3/6 de loin.

Une mauvaise nouvelle tout de même côté Blazers, Scoot Henderson est rentré au vestiaire au cours du troisième quart-temps du fait d’une alerte à la cheville droite. Le meneur réalisait jusque-là son meilleur match en NBA après des débuts compliqués dans la Grande Ligue. (11 points et 7 passes en 20 minutes)