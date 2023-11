Ambiance Don Nelson ce soir dans le Massachusetts. Les Celtics se sont énervés et ont passé 155 points sur la truffe des Pacers. Un cinq majeur qui carbure, une défense adverse en carton et une victoire de caractère.

Depuis son arrivée dans l’Indiana, Rick Carlisle impose sa vision du basket : “pour gagner, il faut juste marquer un point de plus que son adversaire, la défense est optionnelle”. Parfois, ça fonctionne, comme contre Washington lors du premier match de la saison, remporté 143-120 par les hommes en jaune, mais lors d’autres occasions, le voyage retour vers Indianapolis se fait les valises (très) chargées.

C’est le cas ce soir après une défaite 155-104 infligée par les Boston Celtics. Alors, on ne voudrait pas trop étaler notre expertise, mais 51 points d’écart, on peut vous assurer que c’est beaucoup. On va même en rajouter une couche, 155 points encaissés, c’est vraiment beaucoup. Les Pacers ont, après quatre rencontres, le 29e defensive rating de la Ligue, seul le Jazz fait pire.

Il faut dire que la piquette (Jack) prise dès le premier quart-temps n’a pas aidé les coéquipiers de Tyrese Haliburton à rester dans le match. 44-27 Celtics après 12 minutes, tout sauf un épiphénomène ou un coup de chance.

En effet, depuis le début de la saison, Boston s’est fait une spécialité d’étriller les équipes adverses dans le premier acte. A part contre Miami, le cinq majeur des Celtics a toujours permis à la franchise de prendre une belle longueur d’avance dès le début du match. 44-27 contre Indiana donc mais aussi 30-18 contre New York et 42-19 contre Washington.

The Celtics starters had 92 Points tonight 😳

They only played three quarters. pic.twitter.com/cxAHjnHdWH

— JrueMuse (@JrueMuse11) November 2, 2023

Le quintet Holiday – White – Brown – Tatum – Porzingis régale en ce début de saison. Probablement le meilleur cinq majeur depuis celui de Nekfeu. Lors des quatre premiers matchs, ils ont inscrit en moyenne 100 points par rencontre là où, à titre de comparaison, avant le blowout de ce soir qui leur a permis de jouer davantage, les remplaçants n’avaient inscrit que 45 points en trois matchs. Un déséquilibre assez flagrant, mais qui n’a pas empêché les hommes de Joe Mazzula de remporter leurs quatre premières rencontres.

Prochain match des hommes en vert ? Dans la nuit de samedi à dimanche face aux Nets, des Nets qui savent donc quoi faire, et qui savent surtout… quand le faire.