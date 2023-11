Il n’y aura pas eu de match. A domicile, les Minnesota Timberwolves n’ont jamais été mis en danger par les Denver Nuggets. Ils se sont imposés 110 à 89 et ont offert aux champions en titre leur première défaite de la saison.

Les Nuggets avaient remporté cinq de leurs six derniers matchs face aux Minnesota Timberwolves et, avant le coup d’envoi de la rencontre, on n’imaginait pas forcément que la tendance s’inverse car depuis le début de la saison, les champions en titre étaient impériaux. Quatre matchs, quatre victoires, un écart moyen de plus de quatorze points et un cinq majeur toujours aussi complémentaire et organisé.

Oui mais voilà, les soirs sans, cela existe au basket et spécialement face à une équipe différente, grande, et qui leur avait déjà causé du tort au premier tour des Playoffs l’an passé. Les Wolves ont réalisé un match solide, complet, un petit peu comme un vieux pain aux céréales.

24 points pour Anthony Edwards, 21 pour Karl-Anthony Towns, 17 pour Mike Conley, 16 pour Naz Reid et une adresse globale d’équipe à 48% et à 38% de loin, les ingrédients idéaux pour gagner une rencontre de panier-ballon.

De l’autre côté, mis à part Nikola Jokic (25 points et 10 rebonds), tout le monde est passé à côté dans les grandes largeurs. Menés de déjà 19 points à la mi-temps, Los Pépitas n’ont jamais réussi à se rapprocher dans le second acte, ça arrive, et on imagine que ça ne les empêchera pas de dormir non plus.

Les Nuggets qui pourront se rattraper dans deux jours lors de leur premier match du In-Season Tournament face aux Mavericks, alors que les Wolves auront à cœur d’enchainer face au Jazz, concurrence autrement plus pépouze sur le papier.