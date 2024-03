Les Minnesota Timberwolves ne sont plus à vendre !

Alors que tout semblait acté pour l’achat par le duo Marc Lore – Alex Rodriguez des dernières parts des Minnesota Timberwolves, on apprend aujourd’hui que l’équipe n’est plus à vendre ! Glen Taylor va donc conserver les 40% qu’il détient toujours dans la franchise. Quelle histoire improbable !

Voilà un coup de pub dont les Minnesota Timberwolves se seraient bien passés. Au départ, il y a la volonté d’un propriétaire de passer la main de manière progressive à deux acheteurs désireux de lancer un nouveau projet. Les parts détenus par Glen Taylor, le propriétaire, devaient être vendues en plusieurs fois. Sauf que si la première partie des parts a été vendue sans écueil, la dernière a été plus complexe.

Dans les derniers jours avant la deadline, Marc Lore et Alex Rodriguez devaient encore trouver plusieurs centaines de millions de dollars pour financer l’achat. Des fonds qui avaient (visiblement) été trouvés à la dernière minute. Un petit stress mais une issue logiquement actée. Et puis hop, voilà que tous les insiders s’enflamment en ce jeudi après-midi. La deadline pour finaliser le dernier rachat des Wolves aurait été dépassée. En conséquence, Glen Taylor a annoncé qu’il annulait la vente de ses dernières parts !

Taylor says the window for Marc Lore and Alex Rodriguez to purchase the majority share of the Timberwolves/Lynx expired on March 27 — and “the buyer could have been entitled to a limited extension…However those circumstances did not occur.” Dramatic turn in Minnesota. https://t.co/9vOrxsObun

“Je continuerai à travailler avec Marc, Alex et le reste du groupe de propriétaires pour veiller à ce que nos équipes disposent des ressources nécessaires pour être compétitives au plus haut niveau, sur le terrain et en dehors. Les Timberwolves et les Lynx ne sont plus à vendre. – Glen Taylor, propriétaire des Timberwolves

Voilà qui n’annonce rien de bon pour les Minnesota Timberwolves. La franchise se retrouve désormais avec une majorité divisée entre Taylor et le duo Lore – Rodriguez. Le problème c’est que malgré les mots de rassemblement de Taylor, ESPN nous informe que les rapports entre l’historique proprio de la franchise et ses ex-futurs successeurs sont loin d’être au beau fixe. Attention à ne pas lancer une guerre des bureaux qui pourrait venir flinguer la belle dynamique de ces derniers mois sur les parquets. Voilà en tout une histoire qui promet de nouveaux rebondissements car on imagine mal la situation rester telle quelle vu les circonstances…

The relationship between Taylor and his successors – Lore and Rodriguez – disintegrated over the past two-plus years, sources tell ESPN. Lore/Rodriguez did raise money necessary to purchase controlling interest, but Taylor contends that they didn’t meet contractual deadlines…

