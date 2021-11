Les Timberwolves passent à la caisse pour une séance d’entraînement illégale : on a vu plus malin que d’en poster une photo sur les réseaux

Les Timberwolves sont décidément les boucs émissaires de la Ligue, spécialement quand il s’agit de payer quelques amendes. Dernièrement, les Wolves ont écopé d’une amende de 25 000 dollars pour avoir “reposé” D-Lo. Cette fois, la somme est multipliée par 10 pour une séance d’entraînement illégale organisée dans le domicile de l’actionnaire minoritaire et légende du Baseball, Alex Rodriguez.

Les Wolves se sont encore mis dans de beaux draps. À l’aube de cette saison, Marc Lore et Alex Rodriguez ont racheté les Minnesota Timberwolves pour 1,5 milliards de dollars. Le type au blaze hispanique a gagné près de 530 millions de dollars à lui seul grâce à ses contrats avec les Texas Rangers et les New York Yankees, en plus d’avoir été marié plusieurs années à Jennifer Lopez. Pourquoi parle-t-on de cette madame ? L’ancienne star du Baseball est un flambeur, il sait profiter des avantages que la vie lui offre, mais avoir réuni l’équipe dans son domicile à Miami début septembre vient de couter cher à l’institution Timberwolves. Si A-Rod n’est pas le seul à avoir mis sa franchise dans une position délicate, car cette pratique est assez courante en NBA et aurait pu passer incognito, c’est Marc Lore (ancien cadre de Walmart) qui ne s’est pas montré très discret pendant l’évènement. Il a publié sur son propre compte Twitter des photos de lui faisant semblant de prendre des shoots avec Patrick Beverley vêtu de sa tenu d’entrainement. Logiquement la page officielle des Wolves a suivi, puis les joueurs, puis la sentence.

Put me in Coach 😉 pic.twitter.com/oy1ZfpEx4i — Marc Lore (@MarcLore) September 9, 2021

Hier, selon le Woj, la NBA a donc infligé une amende de 250.000 dollars aux Timberwolves pour avoir organisé des entraînements de présaison en dehors de la région du Minnesota. En vertu des règles de la NBA, les équipes ne peuvent pas organiser ou payer pour des séances d’entraînement hors saison en dehors de leurs infrastructures. Quelqu’un a visiblement oublié de briefer Alex Rodriguez sur la loi de l’omerta concernant certains aspects de la préparation d’une saison NBA. « Nous passons des tonnes d’heures à interviewer des personnes – à la fois des fans, des médias locaux, des entraîneurs, des joueurs – sur la façon dont nous pouvons gérer l’équipe dans la transparence totale, l’équité et l’honnêteté », a-t-il pourtant confié. Il paiera donc le prix de la transparence. Plusieurs auraient raison de dire que les joueurs de la plupart des franchises se réunissent pour des séances organisées hors de l’Etat de la franchise, comme les Lakers l’ont fait à Las Vegas cette année. Mais la différence réside dans le fait que LeBron James a organisé les entraînements en dehors de la structure de l’équipe ou d’une structure appartenant à Jeanie Buss qui plus est, Frank Vogel et le personnel d’entraînement n’étaient pas présents. Une première leçon coûteuse pour les nouveaux propriétaires.

Le rassemblement, qui comprenait des séances d’entraînements et un dîner d’équipe, était parti pour être un bon secret entre coéquipiers. Seule bémol, on a oublié de leur mentionner le terme de « secret ».