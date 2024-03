Gabe Vincent (Lakers) de retour ce week-end face aux Nets ?

Sur la touche depuis la fin de l’année civile, Gabe Vincent pourrait retrouver les parquets ce week-end avec les Lakers. Le meneur est attendu en tenue pour le déplacement des Angelinos à Brooklyn.

La fin du calvaire pour Gabe Vincent ? Signé l’été dernier après une saison brillante avec le Heat, le meneur pensait pouvoir jouer un rôle important avec les Lakers. Malheureusement pour lui, une avalanche de blessures va transformer le rêve californien en cauchemar. C’est simple, Vincent n’a participé qu’à 5 petits matchs cette saison.. pour des moyennes de 5 points et 3 passes, le tout avec des pourcentages au tir atroces.

La dernière apparition du bonhomme remonte au 20 décembre et une défaite des Purple and Gold du côté de Chicago. Depuis, des updates médicales à répétition mais surtout une date de retour qui recule inexorablement. Une phrase enfin à ranger au placard car The Athletic annonce que le joueur va rejoindre ses coéquipiers pour le road trip et qu’il pourrait disputer ses premières minutes depuis 3 mois lors du déplacement chez les Nets prévu ce dimanche.

Lakers guard Gabe Vincent is scheduled to join team during current road trip and is expected to be available to play vs. the Nets on Sunday barring setback, sources tell @TheAthletic @Stadium. Vincent has been out since Dec. 20 due to knee surgery. pic.twitter.com/qIWF6mbHJB

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2024

Si Gabe Vincent est capable de retrouver son meilleur niveau et l’apport qu’il avait à Miami l’an passé en Playoffs, c’est clairement une super affaire pour les Lakers. Défensivement, il viendra soulager un peu le duo Russell – Reaves et il apporte de la création supplémentaire aux côtés des leaders, tout en pouvant évoluer sans ballon même si ses pourcentages de loin ont souvent été irréguliers. Les Lakers ont désormais deux grosses semaines pour redonner du rythme au meneur avant le début du Play-In Tournament.

Source texte : The Athletic