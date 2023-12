Petite news passée un peu en scred hier soir parce qu’on était en train de s’envoyer un plat de quenelles, Gabe Vincent devrait donc passer par la case chirurgie et être absent au moins jusqu’au All-Star Break, lui qui revenait justement de… deux mois d’absence.

Sacré bazar que le poste de meneur depuis 1993 cette saison chez les Lakers. D’Angelo Russell et Austin Reaves se sont vus signifier récemment que leur place en début de match était peut-être idéale sur le banc, on en est donc revenu officieusement à la bonne vieille technique de LeBron James au poste 1, et voilà que “l’autre” meneur, Gabe Vincent, va devoir être absent deux mois de plus et ainsi reporte une nouvelle fois ses “vrais” débuts avec la franchise de Los Angeles.

Oulala… déjà que c’est pas jojo Gabe Vincent avec les Lakers, s’il passe par la case opération on le reverra pas avant le All Star Weekend… https://t.co/MKyQiCPamB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2023



Débarqué du Heat cet été avec un contrat hyper intéressant et un statut de potentiel titulaire, Gabe Vincent tire pour l’instant à vide. 5,4 points et 3 passes de moyenne en 5 matchs, ce n’est évidemment pas pour ce genre de prod que les Lakers sont allés chercher celui qui était titulaire en Finales NBA il y a encore six mois.

Lakers replacing Kendrick Nunn with Gabe Vincent pic.twitter.com/4ds4Takyzd

— LakeShowYo (@LakeShowYo) December 24, 2023



Un début d’histoire compliqué, pas de son fait évidemment, mais qui fragilise les Lakers à un poste où les garanties ne sont pas légion. Et même si c’est en avril que l’on attendra le plus les Angelinos, pas sûr qu’une dernière ligne droite avec départ arrêté ne soit la meilleure des solutions pour le poto Gabe. En attendant on est sympa, on vous laisse quand même les highlights de Gabe Vincent cette saison, histoire de patienter jusqu’à son retour :