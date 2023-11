Toujours gêné par son genou, Gabe Vincent devrait manquer deux semaines supplémentaires de compétition aux Lakers. Début de saison particulièrement compliqué pour l’ancien de Miami.

Il faut croire qu’une malédiction existe lorsqu’on est un guard et qu’on passe du Heat aux Lakers. En 2021, Kendrick Nunn sortait de deux années solides à South Beach avant de vivre un calvaire à L.A., plombé par des blessures à répétition. On souhaite évidemment un autre destin à Gabe Vincent mais l’ancien du Heat connait lui aussi un début de saison difficile dans la Cité des Anges. Déjà gêné par des bobos durant la préparation, Vincent n’a pu disputer que 4 matchs depuis la reprise (sur 12). Pas vraiment de quoi marquer les esprits avec 6 points et 3 passes de moyenne en 28 minutes, le tout avec des pourcentages atroces au tir.

Absent depuis le début du mois de novembre à cause d’une blessure au genou, Gabe Vincent ne peut toujours pas revenir au jeu. Les Lakers ont annoncé que leur joueur faisait des progrès mais qu’il avait besoin d’au moins deux semaines supplémentaires loin des parquets. Une info relayée par le toujours bien informé Marc Stein.

The Lakers say Gabe Vincent (knee) will be out at least two more weeks.

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 16, 2023

Si les Lakers parviennent pour le moment à gérer tant bien que mal (6-6, huitième à l’Ouest), ils auraient bien besoin de l’expérience et de l’apport (notamment défensif) d’un Gabe Vincent sur le backcourt. Signé cet été pour 33 millions sur 3 ans, Gabe Vincent était censé incarner une bonne affaire pour aider les Lakers à franchir un nouveau palier. Encore faudrait-il que son corps le laisse un peu tranquille.

