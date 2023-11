Jeudi oblige, seulement deux matchs étaient au programme de notre nuit en NBA. On vous raconte les grosses infos à retenir.

Scores et stats de la nuit

Heat – Nets : 122-115 (stats)

– Nets : 122-115 (stats) Warriors – Thunder : 109-128 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le Heat en est à 7 victoires de suite après sa victoire face aux Nets. Jimmy Butler a été impérial (résumé détaillé ici)

Privés de Stephen Curry blessé et de Draymond Green suspendu, les Warriors ont bien failli faire douter le Thunder. Les Dubs ont remonté 19 points de retard avant de couler à nouveau face au feu d’artifice à 3-points d’OKC. Isaiah Joe a réalisé un parfait 7/7 de loin, entrant par la même dans l’histoire de sa franchise.

A noter la sortie sur blessure de Gary Payton II, dont la cheville a tourné après être retombé sur le pied de Chet Holmgren. Une galère de plus pour les Dubs.

Les Français de la nuit

Personne sur le pont cette nuit.

Le highlight de la nuit

Bam throws another one down and the Miami crowd is loving it!

— NBA (@NBA) November 17, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #04 | Pick #23

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) November 17, 2023

Les classements

