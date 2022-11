Il est beau, il est tout chaud, c’est le résumé de la nuit en NBA ! Quoi de neuf ce matin ? Les Nets qui ne se rassurent pas, les Warriors qui ne savent plus voyager, Shai Gilgeous-Alexander en mode All-Star et Phoenix toujours aussi solide au sommet de la Conférence Ouest.

Les résultats de la nuit (avec les petites stats maison qui vont bien)

Nets – Bulls : 99-108

Heat – Warriors : 116-109

Thunder – Magic : 116-108

Suns – Wolves : 116-107

Ce qu’il fallait retenir

Steve Nash s’est fait virer mais les Nets ont quand même perdu face à Chicago. Avec un Kyrie Irving qui met pas un shoot en même temps, c’est compliqué de gagner.

Zach LaVine a mis le feu à Brooklyn dans le money time, son genou a l’air d’aller au top.

Le road trip des Warriors est décidément bien compliqué : troisième match à l’extérieur et troisième défaite pour les Dubs, qui ont totalement vautré leur money time à South Beach.

Tyler Herro est sorti sur blessure pour le Heat.

Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder vont bien. 4ème victoire pour OKC et encore un match XXL pour SGA. Orlando pourra avoir des regrets vu les 15 points d’avance dans le 3ème quart-temps.

Malgré une petite révolte de Minnesota en fin de match, les Suns ont tranquillement géré les Wolves pour signer une cinquième victoire consécutive. Cam Johnson a été létal, Mikal Bridges a été excellent, tout comme Chris Paul. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour Rudy Gobert (7 points, 9 rebonds et… un seul tir pris dans le match !)

Le top pick en TTFL : Wendell Carter Jr.

Le Top 10 : juste ici

Quelques souvenirs de la nuit

Big time from Cam Johnson tonight. 29 PTS

3 AST

3 STL

7 3PM on 64% 3PT shooting The @Suns move to 6-1. pic.twitter.com/ucEzPEqKIR — NBA (@NBA) November 2, 2022

With this bucket, Chris Paul has officially reached 21,000+ career points. Congrats, CP3! pic.twitter.com/nf7Xmkx3JY — NBA (@NBA) November 2, 2022

Shai Gilgeous-Alexander is HOOPING this season Tonight: 34 PTS, 4 REB, 6 AST, 3 STL, 2 BLK He’s 6th in the NBA with 31.5 points per game. pic.twitter.com/NlFBgpair5 — NBA (@NBA) November 2, 2022

Steph Curry picked up the 10th triple-double of his career tonight: 23 PTS, 13 REB, 13 AST pic.twitter.com/rCel6LMDwT — NBA (@NBA) November 2, 2022

20 PTS IN Q4 FOR ZACH LAVINE ON TNT! Scorching. 🔥 pic.twitter.com/O8wzm9f0Bt — NBA (@NBA) November 2, 2022

With this shot, Kyle Lowry passes Jason Kidd for the 12th most 3PM in NBA history! pic.twitter.com/3W5nZDvedc — NBA (@NBA) November 2, 2022

Franz Wagner puts some EMPHASIS on the jam Orlando leads OKC by 3 on NBA League Pass! 👀 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/2Lf9fi6PYg — NBA (@NBA) November 2, 2022

Bam flies in for the BIG TIME block ‼️ Heat lead the Warriors by 5 in Q2 on NBA League Pass. 📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/sX5XBLxnml — NBA (@NBA) November 2, 2022

The 📹 angle of this James Wiseman block 😲 Heat lead the Warriors by 6 in Q1 on NBA League Pass! 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/NI0Oe0M1Mw — NBA (@NBA) November 2, 2022

Les classements

Les rencontres de la nuit prochaine :