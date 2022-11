Le Thunder continue sa remontée à l’Ouest ! Victorieux du Magic, OKC enchaîne une quatrième victoire de rang. Un succès qui porte encore la marque d’un grand… Shai Gilgeous-Alexander.

Pour les stats du Canadien préféré de l’Oklahoma, c’est juste ici.

Tout juste nommé joueur de la semaine en NBA, Shai Gilgeous-Alexander ne semble pas vouloir ôter son pied de l’accélérateur. Le franchise player d’OKC est en feu sur ce début de saison avec 31 points et presque 7 passes en moyenne chaque soir. Dans son sillage, c’est le Thunder qui en profite pour enchaîner les wins. Après l’énorme comeback face aux Mavs il y a quelques jours, c’est le Magic qui a fait les frais des pénétrations supersoniques et des finitions bien smooth du combo guard. La feuille de stats est dans la droite lignée de ses dernières perfs, « All-Staresque » : 34 points, 6 passes, 4 rebonds, 3 interceptions, 2 contres à 12/18 au tir. C’est lui qui sonne la charge dans le money time (13 points sur le seul dernier acte) pour retourner le Magic et c’est encore lui qui prend les choses en main sur la fin de match pour assurer la victoire, à la passe ou au scoring. Il est impliqué directement sur les onze derniers points d’OKC. En un mot : PA-TRON. En face, Orlando aura eu sa chance. Derrière un Wendell Carter Jr. en mode chantier (30 points, 12 rebonds), le Magic a plusieurs fois fait la différence. On pense notamment à ce début de 3ème quart-temps où les hommes de Jamahl Mosley vont compter jusqu’à 15 points d’avance avant de se faire rejoindre. Même scénario dans le money time où le Magic a encore fait la course en tête avant de couler à pic sur les dernières minutes.

Nouvelle victoire donc pour SGA et les siens et comme l’impression qu’on pourrait parler un peu plus souvent de l’homme au bandeau cette saison. Avec 31,5 points de moyenne, l’ancien Clipper pulvérise pour le moment sa meilleure moyenne en carrière (24,5 en 2021-22). De quoi rêver en grand du All-Star Game en février prochain, lui qui n’a pour le moment jamais été convoqué au match des étoiles. S’il continue sur cette voie et que les résultats suivent, il faudra un miracle pour qu’il ne reçoive pas une invitation. Et puis qui sait, peut-être aussi un candidat de choix pour le titre de MIP ? Après la blessure de Chet Holmgren, on pensait que OKC allait gentiment traîner dans les bas-fonds une année de plus mais le navire Thunder semble pour le moment tenir la distance, bien aidé par un capitaine qui gère son affaire à la perfection. Et si cette saison 2022-23 marquait un vrai cap dans la carrière de SGA ?

Shai Gilgeous-Alexander a encore sorti le grand jeu et le Magic n’a pu que constater les dégâts. 4ème match au-dessus des 30 points pour le guard (sur 6), 4ème victoire de rang pour OKC, tout va bien dans l’Oklahoma.