C’est la petite tradition du lundi soir. Avant d’entamer une nouvelle semaine, petit coup d’œil sur ceux qui ont cartonné lors de la précédente et qui viennent d’être récompensés par la NBA. Aujourd’hui, honneur à Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo.

Si on vous dit que le Thunder a remporté trois matchs sur trois cette semaine, vous nous croyez ou pas ? Ouais ça sonne bizarre mais pourtant c’est le cas, et bien évidemment Shai Gilgeous-Alexander n’est pas étranger à ce bilan parfait : 31,7 points de moyenne, 5,3 rebonds, 7,7 passes, 2,7 interceptions, 1,3 contre, le tout à 50% au tir dont 50% à 3-points et 100% depuis la ligne des lancers-francs, autant dire que SGA est très très sérieux en ce début de saison. Les Clippers ont pris tarif à deux reprises, mais surtout les Mavericks de Luka Doncic, contre qui Shai a lâché son plus gros carton de la saison (38 points, 9 passes). Pas sûr que tout ça plaise à Sam Presti, mais en tout cas SGA est sur un petit nuage.

Quant à Giannis, bon bah il fait du Giannis, c’est-à-dire qu’il détruit tout sur son passage. 43 points – 14 rebonds – 5 passes contre Brooklyn, 30 points – 14 rebonds – 9 passes face à New York, 34 points – 17 rebonds – 4 passes contre Atlanta, clairement le Freak est parti sur des bases de MVP. Parce qu’en plus de ses perfs de folie, Antetokounmpo permet aux Bucks d’enchaîner les victoires en marchant sur ses adversaires en deuxième mi-temps, Milwaukee étant aujourd’hui la seule équipe invaincue en NBA (5 victoires – 0 défaite). Début de saison ou pas, Giannis prouve encore une fois qu’il n’est pas du genre à y aller mollo, et c’est toute la Ligue qui le paye.

SGA et le Greek Freak joueurs de la semaine, c’est mérité autant pour les grosses perfs individuelles que pour les très bons résultats collectifs. Pensée quand même pour les Booker, Doncic, Ice Trae et Donovan Mitchell, qui méritent leur petite mention.

