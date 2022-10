C’est la vidéo que tout le monde attend chaque année, deux semaines après le début de saison. Les Nets vont-ils tanker ? Donovan Mitchell sera-t-il MVP ? Envoyez les conclusions hâtives pour la Conférence Est !

L’adresse pour se gargariser avec les meilleures vidéos du game c’est juste ici

Vous l’attendiez la voici, et cette année encore elle va faire causer. Cette vidéo des conclusions hâtives ? Chaque saison aux alentours du 1er novembre ? Disons qu’elle permet aux fans de certaines franchises de losers de faire semblant d’y croire, et qu’elle vous poussera à nourrir beaucoup trop de hype pour votre joueur préféré. C’est la spéciale, on s’emporte un peu vite, dans un sens comme dans l’autre mais c’est ça qu’on aime, et très franchement quoi de mieux que d’écrire Pascal Siakam, Donovan Mitchell et MVP dans la même phrase, et quoi de mieux que de se demander une fois de plus qui est le franchise player des Celtics, alors qu’on sait tous que c’est Payton Pritchard enfin bref.

Les conclusions hâtives pour la Conférence Est ? On appuie sur lecture, on se tape des barres et on en reparle dans six mois ?