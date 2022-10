Pour démarrer le mois de novembre de la meilleure façon et conclure octobre en beauté, quoi de mieux qu’un programme conséquent. Sept matchs sont au menu avec quelques affiches qui font peur, contexte oblige. Entre deux sucreries, rien de tel qu’un peu de NBA.

# LE PROGRAMME

0h : Wizards – Sixers

0h : Hornets – Kings

0h30 : Nets – Pacers (sur beIN 4)

0h30 : Raptors – Hawks (sur beIN 1)

1h : Bucks – Pistons

2h : Jazz – Grizzlies

3h : Clippers – Rockets

# À NE PAS MANQUER

Nets – Pacers, on vous l’accorde, ce n’est clairement pas le match le plus séduisant de la nuit et pourtant il vaudra le détour. Tout d’abord pour voir comment Brooklyn va gérer la pagaille qui règne sur le parquet… mais aussi en coulisse. On rappelle juste que les Nets n’ont gagné q’un match pour cinq défaites. Avant-dernière à l’Est, la franchise du pont doit lancer sa saison et pour cela, il faut enchaîner les victoires. L’adversaire qui s’avance dans les travées du Barclays Center est connue puisque les Pacers viennent de foutre un coup de pelle aux Nets il y a deux jours dans le sillage d’un duo Haliburton-Mathurin étincelant. Du côté des fermiers, Daniel Theis est out tandis que T.J. McConnell et Aaron Nesmith sont en day-to-day. Pour son dernier jour de taf Steve Nash va lui se passer de T.J. Warren et la présence de Seth Curry n’est pas certaine non plus. Beau jeu ou pas, les Nets doivent gagner ce soir pour mettre un peu de soleil dans la vie de leurs fans, pour les Pacers pas de pression et c’est peut-être ça qui ferra la différence…

Venons-en à la rencontre qui occupera la deuxième partie de votre écran ce soir dès 0h30, Raptors – Hawks. Deux outsiders de la conférence qui risquent de jouer les troubles fêtes cette saison. Les deux équipes sont solides et réalisent un début de saison honnête. Les Faucons sont 4ème avec 4 succès pour 2 défaites, les Dinosaures sont juste derrière avec 3 victoires et 3 revers. L’opposition peut donc nous réserver quelques surprises, surtout quand on voit les zinzins qui fouleront le parquet. Fred VanVleet tentera de faire les poches d’un Trae Young en feu depuis le début de la saison et quand on parle d’entame réussie, comment ne pas évoquer Pascal Siakam. Du tonus, des highlights, de la jeunesse dorée et une ambiance toujours particulière, vous l’aurez compris tout le monde a rendez-vous en plein Jurassic World sur les coups de 0h30 pour se régaler. Les deux seuls à rater ça seront Bogdan Bogdanovic pour Atlanta et Otto Porter Jr. pour Toronto.

Si les serpents peuvent se faire charmer par un certain type de musique, aux dernières nouvelles, le jazz n’apaise par les grizzlies. Memphis contre Utah, si en début de saison, on nous avait demandé notre avis, on aurait clairement parié – beaucoup en plus- sur une grosse victoire de Ja Morant et ses potes. Pourtant, aujourd’hui, c’est le Jazz qui possède le meilleur bilan (5 victoires – 2 défaites) avec un succès de plus que les Oursons. Surprises du début de saison, les troupes de l’Utah jouent sans complexes et se sont trouvées un leader en la personne de Kelly Olynyk Lauri Markkanen. La dernière confrontation ne date que d’il y a quelques jours et ce sont les Mormons qui avaient triomphé. L’heure de la revanche a sonné pour Memphis même si Ja Morant pourrait à nouveau être absent tout comme le rookie Jake LaRavia. Danny Green, Jaren Jackson Jr. et Ziaire Williams sont déjà listés comme absents. Pour le Jazz, Rudy Gay, Simone Fontecchio et Walker Kessler sont en day-to-day. Quoi qu’il en soit, ce Jazz-Grizzlies est un choc du haut de tableau dans le Far West. Cette phrase est étrange, mais elle existe alors réveil à 2h du mat pour la suite du programme.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Doc Rivers tente de sauver son job, nouvelle étape Washington. Il serait d’ailleurs bon de glisser deux trois mots à Bradley Beal pour qu’il arrête d’envoyer son cousin jouer les matchs à sa place.

En ce soir d’Halloween, quoi de mieux pour se faire bien peur que de mater un bon Hornets – Kings ?

La saga des Nets continue, qui dit nouvel épisode, dit nouvelles péripéties.

Des Faucons et des Dinosaures, les amoureux des animaux sont servis.

Bucks – Pistons, c’est l’assurance d’une soirée détente pour l’une des deux équipes, à vous de trouver laquelle.

Kelly Olynyk qui constitue un point fort pour une équipe NBA… il faut en profiter tant qu’il en est encore temps !

Halloween oblige, on aura droit à quelques costumes sympas avant que les joueurs viennent en découdre sur le parquet, car peu importe la fête, la NBA ne s’arrête jamais. Sept matchs et un programme bien agréable avec des horaires de seigneur. D’ailleurs, il serait temps de mettre à l’heure l’horloge du salon.