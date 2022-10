Les Brooklyn Nets ont encore perdu, ou plutôt les Pacers ont encore gagné. Après leur victoire face aux Pistons, Tyrese Haliburton and co ont mis dix points dans la vue de Kevin Durant et Kyrie Irving, les Nets semblent n’en avoir rien à secouer et Bennedict Mathurin a signé sa première grosse perf en carrière pour continuer d’impressionner.

Les Pacers ne sont donc pas aussi mauvais que certains l’avaient prédit. Trois victoires pour quatre défaites, on a déjà vu des équipes partir sur des pires bases, surtout quand elles sont censées tanker, et la franchise le doit en partie à son rookie, Bennedict Mathurin. Le sixième choix de la dernière draft avait déjà bien lancé sa saison, et il a confirmé cette nuit face aux Nets qu’il avait le potentiel d’un futur grand : 32 points à 8/16 au tir dont 6/9 du parking, 10/10 aux lancers, 5 rebonds et 2 assists, ça fait beaucoup de chiffres pour un mec qui joue chez les grands depuis à peine dix jours. Tout ça en sortie de banc, évidemment, sinon ce serait trop facile. Peut-être de quoi avoir quelques arguments pour le trophée… de meilleur sixième homme et ce dès cette saison ? Seul Ben Gordon, en 2005, a réussi à toper un trophée de 6MOY en tant que rookie, et à défaut d’avoir la main sur la concu, disons que Benne fait clairement partie des candidats.

Ce qui est cool pour les Pacers ? C’est que les performances de Bennedict Mathurin sont au service de son équipe. Les Indiana Pacers gagnent, donc, plus de matchs qu’on aurait pu le croire. Le Canadien est efficace, avec 45% de réussite au tir et 37% depuis le parking, et ses coéquipiers sont déjà sous le charme. Interrogé à l’issue de la victoire face aux Nets, le leader de la franchise Tyrese Haliburton, lui aussi très bon cette nuit (26 points, 6 rebonds et 8 passes), n’a pas mâché ses mots à l’égard de son jeune partenaire.

« On sait très bien qu’il peut scorer facilement. C’est un mec qui adore la compétition, qui ne recule devant rien. J’aime beaucoup jouer avec lui, et on va continuer à travailler et à s’améliorer, à grandir ensemble. » – Tyrese Haliburton

Une preuve de plus que les Pacers sont tournés vers l’avenir. On essaye de gagner des matchs, mais ce n’est pas le plus important aujourd’hui. Il faut d’abord apprendre à se connaître, travailler les automatismes et créer des complicités. Tyrese Haliburton et Jalen Smith ont 22 ans, Bennedict Mathurin vient de souffler sa vingtième bougie, Chris Duarte n’est pas le tonton de la bande et la franchise est construite autour d’eux. Avec un pick de draft qui devrait être assez haut en 2023, on a donc de quoi voir venir dans l’Indiana. En attendant, les petits jeunes performent déjà. À commencer par Bennedict Mathurin. 21 points de moyenne en tant que sixième homme, ça donnerait quoi avec 35 minutes par match ?

Dans une équipe qu’on pensait destinée au tanking et qui le sera sûrement mais un peu plus tard, le pépère Bennedict Mathurin s’est déjà imposé. Avec sa première perf à plus de 30 points en carrière, le jeune Canadien a montré qu’on pourrait compter sur lui dans la course au rookie de l’année, et celle de meilleur sixième homme. Prêt à remettre ça dans deux jours face… aux mêmes Nets ?