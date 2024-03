Les Indiana Pacers ont dominé le Oklahoma City Thunder de bout en bout ce mardi soir avant de finalement s’imposer sur le score de 121 à 111. Jalen Williams était absent pour cause de gêne à la cheville … et ça s’est vu.

L’info est tombée quelques heures avant le match : Jalen Williams, gêné par sa cheville n’allait pas être en tenue pour recevoir les Indiana Pacers. J-Dub est un des garants du collectif Thunder. Il fluidifie le jeu, rend la vie de Shai Gilgeous-Alexander plus simple et est souvent le meilleur joueur sur le terrain lors du quatrième quart-temps … tout ce qui a manqué à Oklahoma City ce soir.

Car si Shai Gilgeous-Alexander a terminé la rencontre avec des statistiques plus qu’honorables (30 points, 10 rebonds et 5 passes décisives), l’impression visuelle dégagée était loin, très loin de ses standards. Le candidat MVP a manqué d’adresse (12/27 au tir), de propreté avec le ballon (quatre pertes de balle) et n’a jamais semblé en mesure d’avoir un impact très positif sur la rencontre.

En face, les Pacers se sont appuyés sur un collectif performant et appliqué. Le ballon a été merveilleusement partagé, notamment grâce aux caviars de Tyrese Haliburton et tous les joueurs du cinq majeur ont terminé la rencontre à plus de quatorze points.

Myles Turner a terminé meilleur scoreur de son équipe avec 24 points tandis que Tyrese Haliburton (18 points et 12 passes) et Pascal Siakam (18 points et 11 rebonds) ont tout deux signé des doubles-double.

12 points d’avance à la mi-temps, 10 au coup de sifflet final, le match n’a jamais semblé pouvoir échapper aux visiteurs. Et comme on parle des joueurs d’Indianapolis, les visiteurs en question ont rendu un très bel hommage à Christian Clavier et Jean Reno. Les joueurs de Rick Carlisle ont appuyé sur l’interrupteur du Paycom Center : jour – nuit.

Les Pacers sont à la lutte pour échapper au Play-In en fin de saison et cette victoire leur permet de prendre temporairement la sixième place de la Conférence Est. Un succès qui compte et pourrait bien faire la différence en fin de régulière. Du côté du Thunder, cette défaite ne leur fait pas perdre la première place à l’Ouest … mais la balle est désormais dans le camp des Denver Nuggets qui affronteront le Heat demain soir pour tenter de prendre le trône.

Tout ce qu’on peut souhaiter à l’équipe de Mark Daigneault, c’est que Jalen Williams revienne rapidement sur les parquets. Les grands joueurs brillent aussi par leur absence et cette nuit, J-Dub a brillé très très fort.