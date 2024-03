Défaite cruelle pour Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs. Dans le match de la première à la dernière seconde, ils ont fini par s’incliner 103 à 101 face à des Houston Rockets en place défensivement et très malins dans le money-time.

Il y a une semaine jour pour jour, les Houston Rockets s’imposaient face aux San Antonio Spurs grâce à une performance exceptionnelle d’Alperen Sengun, mais aussi à une défense impressionnante de Dillon Brooks sur Victor Wembanyama, limité à seulement 10 petits points. Si depuis, le pivot turc a été victime d’une blessure qui l’a empêché de tenir sa place ce soir, l’arrière/ailier était lui de nouveau présent pour rendre la vie compliqué à l’alien français.

Dillon Brooks mesure près de 30 centimètres de moins que Victor Wembanyama et pourtant, il est sûrement l’un des défenseurs qui l’a le plus embêté depuis le début de son aventure en NBA. Hyperactif et physique, il a empêché le joueur des Spurs de prendre place dans la raquette lors des deux dernières rencontres entre les deux équipes. Plus qu’un problème d’adresse, Wemby manque de munitions lorsqu’il évolue face au pitbull des Rockets. En première mi-temps ce mardi, le natif du Chesnay n’a tiré qu’à quatre reprises pour une seule réussite. Et s’il a pu un petit peu se rattraper au scoring lors de la deuxième période, c’est aussi parce que Brooks a connu des problèmes de fautes et qu’il n’a pas pu jouer autant qu’il l’aurait souhaité.

Le Français a terminé la rencontre à 13 points, 10 rebonds et 6 passes décisives à 5/12 au tir, 2/7 de loin et 1/1 aux lancers.

Victor Wembanyama makes it look so easy. 🤯

pic.twitter.com/ngi4mRhdcH

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 13, 2024

Wembanyama bien pris, il fallait qu’un autre joueur prenne le relai pour mener les éperons, et ce soir c’est Tre Jones qui a endossé le rôle de patron. Avec 24 points dont 18 en première période il a su profiter des espaces créés par son pivot pour allumer la mèche de loin avec cinq bombinettes lors des deux premiers quarts-temps.

Il fut malheureusement le seul a être adroit du côté de San Antonio ce soir. Privés de Sengun, les Rockets manquaient de taille et Gregg Popovich a voulu en profiter en alignant régulièrement Wemby aux côtés de Dominick Barlow ou de Sandro Mamukelashvili. Et même si le Géorgien a été performant, avec notamment deux tirs pour sauver les siens en fin d’horloge, ce pari du mythique technicien des Spurs aura été perdant. San Antonio, qui possède le meilleur pourcentage à 3-points depuis le All-Star Break a vu son spacing réduit en miettes ce soir avec seulement 30% de réussite d’équipe derrière l’arc.

Houston n’a pas été flamboyant non plus offensivement. Fred VanVleet a tenu la baraque avec 21 points, 7 rebonds et 7 passes décisives, mais ils doivent surtout cette victoire à leur défense et leur malice. Dans les derniers instants du match, alors qu’ils ne mènent que de trois points, ils décident de faire faute immédiatement pour empêcher leurs adversaires de tenter leur chance de loin. Malgré les deux réussites de Tre Jones, les éperons sont encore derrière d’un point et n’ont pas d’autre choix que de faire faute sur un Aaron Holiday qui ne tremble pas. 3 secondes à jouer et bis repetita. Amen Thompson fait immédiatement faute sur Devin Vassell qui marque le premier lancer et manque volontairement le second pour tenter d’avoir le rebond offensif. En vain, les Rockets ont le dernier mot.

Road trip complete ✅@ATT | #Rockets pic.twitter.com/ZhbY9BRD16

— Houston Rockets (@HoustonRockets) March 13, 2024

Une tactique payante d’Ime Udoka qui devrait inspirer d’autres techniciens dans les semaines à venir. Des coachs qui pourraient aussi prendre des notes en regardant la défense de Dillon Brooks sur Victor Wembanyama. Le Français ne trouve pas la solution face aux Rockets en ce début de carrière. Un problème que ce joueur au Q.I au-dessus de la moyenne cherchera à résoudre dès la prochaine opposition entre les deux équipes, mais pour ça il faudra attendre … la saison prochaine.