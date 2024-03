Derby texan frustrant pour Victor Wembanyama et les Spurs. Gêné physiquement, le géant tricolore a finalement plié face aux assauts d’un Alperen Sengun de grande classe. Le pivot turc des Rockets s’est offert son meilleur match en carrière.

Un derby a toujours une petite saveur particulière, surtout quand il rassemble deux des joueurs les plus prometteurs de leur génération et évoluant de surcroit au même poste ! On l’aura compris, ce match était l’occasion de voir notre Victor Wembanyama national affronter le talentueux Alperen Sengun, a.k.a le Nikola Jokic 2.0. Un duel qui avait pourtant bien commencé pour le Français. Fadeaway dans la raquette puis gros contre sur Sengun suivi d’un magnifique stepback à 3-points sur la tronche de son rival.

On ne le savait pas encore mais on assistait aux prémices d’une soirée merveilleuse pour.. Alperen Sengun. Alors que Wemby sort souffler un coup, la jeune star des Rockets commence à prendre la température en cuisinant un Zach Collins incapable de l’arrêter. Le retour de Wemby fait du bien aux Spurs mais le Français doit à nouveau sortir, visiblement pour une alerte physique. Si Sengun a déjà 15 points à la pause, ce sont bien les Spurs et leur collectif qui ont le lead. Ils peuvent notamment remercier un banc productif avec Keldon Johnson et Malaki Branham qui ont compilé 38 points à deux avec la seconde unit.

Retour des vestiaires avec un Wemby prêt à reprendre sa place mais le cauchemar commence pour le Français. Alperen Sengun agresse la raquette en permanence, faisant parler son jeu dos au panier et sa puissance pour pousser Wembanyama à la faute. Sengun est roi de la peinture, Wemby doit sortir pour sa 4ème faute, ça sent le sapin pour les Spurs. Heureusement pour Gregg Popovich, Devin Vassell et les soldats de San Antonio sont encore là pour répondre à un Sengun dans la zone.

Cam Whitmore lance impeccablement le money time pour les Rockets mais le banc des Spurs tient la baraque. Alperen Sengun a assez soufflé, il repart à la bataille face à un Victor Wembanyama distributeur de baffes (7 contres !) mais incapable d’arrêter son vis-à-vis sur chaque possession. Le Turc se gave littéralement et nous offre quelques sucreries de sa composition comme ce délice de passe aveugle en transition.

Défensivement, Sengun fait aussi la différence en allant piquer plusieurs ballons dans les mains de Wemby et les Spurs craquent totalement sur cette fin de match. Sengun envoie une dernière banderille à 3-points pour faire exploser la salle et valider une belle victoire. Le Turc vient de signer la meilleure perf de sa carrière : 45 points (record personnel), 16 rebonds, 3 passes et 5 interceptions. Monstrueux.

Pour Victor Wembanyama, c’est une soirée nettement plus compliquée. Si la feuille de stats n’a rien de catastrophique sur le papier (10 points, 11 rebonds et 7 contres, mais aussi 6 ballons perdus), on a vu un Wemby dans le dur et clairement moins impactant qu’à l’accoutumée. Stat qui résume plutôt bien cette impression : 0 tir tenté en seconde mi-temps pour Victor ! Si défensivement il a fait ce qu’il a pu, c’est une soirée qui sera utile pour continuer à bosser. À voir aussi si ses problèmes à l’épaule (il était incertain avant ce match) n’ont pas limité son apport cette nuit.