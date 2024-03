En difficulté en début de match, les Wolves ont attendu la seconde mi-temps pour passer la seconde et retourner des Clippers qui ont perdu Kawhi Leonard sur blessure. Victoire 118-100 de Minnesota, qui se rapproche du Thunder et des Nuggets en tête de la Conférence Ouest.

Voilà un match qui sentait bien le sapin pour Minnesota mais les Loups ont su sortir les crocs et ne surtout pas tendre l’autre joue cette nuit à Los Angeles. Pourtant, il y avait de quoi flipper pour les fans des Wolves. Un début de match catastrophique, Naz Reid qui se fait mal à la cheville (mais qui finit quand même le match). Déjà 22 points de retard en milieu de second quart-temps ! Un 20-6 instigué par le duo Anthony Edwards – Nickeil Alexander-Walker va néanmoins permettre de relancer totalement la rencontre.

On imagine que Chris Finch a su trouver les mots pour tabler sur ce momentum retrouvé car Minnesota est revenu encore plus fringant au retour des vestiaires. Tandis que les Clippers bafouillaient leur basket et accumulaient les pertes de balle en s’empalant sur la défense de Minny, les Wolves continuaient leur démonstration de force derrière leur gros duo du jour.

ANTHONY. EDWARDS. 😤 pic.twitter.com/4bsyzHfpD6

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 13, 2024

Orphelins de Kawhi Leonard depuis la fin du premier quart-temps (douleurs au dos à première vue), les Clippers allaient-ils pouvoir lutter dans le money time ? Même pas. Mike Conley se joignait à la fête en balançant quelques tirs primés supplémentaires pour finir en beauté une soirée pleine d’adresse de sa part (23 points, à 5/8 de loin). Un dernier tir à 3-points d’ un Alexander-Walker sur un nuage (28 points à 8/9 au shoot dont 4/5 de loin) poussait Tyronn Lue à agiter le drapeau blanc. Les fans de la Crypto.com Arena pouvaient déjà se diriger vers les issues à 4 minutes de la fin tandis que débutait le garbage time.

NAW, HE’S GOIN CRAZY RN.

SEASON-HIGH 28 POINTS. 🤯 pic.twitter.com/mivnN9sOGK

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 13, 2024

Victoire très impressionnante des Wolves, qui ont su faire face à l’adversité et profiter de l’absence de Kawhi Leonard pour faire plonger les Clippers. On suivra avec attention l’évolution de la santé du Klaw mais aussi de Rudy Gobert, sorti durant le money time pour une douleur au niveau des côtes.

Rudy Gobert is questionable to return with a left rib issue that is being evaluated.

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) March 13, 2024