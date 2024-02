Le Magic retourne les Wolves à Minnesota (108-106) !

Les Wolves et le Magic se sont donnés rendez-vous dans le Minnesota pour un match entre deux équipes surprenantes cette saison. Après s’être incliné pour la 1ère confrontation, c’est Paolo Banchero et ses potos qui sont repartis avec la victoire cette fois. Une grosse victoire qui fait du bien pour Orlando.

Du caractère. C’est le mot qui peut ressortir de cette victoire du Magic tant ils sont allés la chercher au courage. Face à la meilleure équipe de l’Ouest, qui a déjà remporté des thrillers face à des grosses équipes, les p’tits gars de Floride ont trouvé les ressources pour s’imposer. Dans le money time, ils ont installé les barbelés et ont parfaitement contenu un Anthony Edwards un peu diminué par sa cheville. La fin de match a été très rugueuse avec beaucoup de lancers et des défenses prenant largement l’avantage sur les attaques. Paolo Banchero a été bon avec 23 points, 6 passes et précieux dans le 4ème quart. Il a aussi été très bien secondé par Franz Wagner, Jalen Suggs, Wendell Carter Jr (52 points à 3) et Jonathan Isaac qui a parfaitement défendu les lignes extérieures de Minneapolis.

Pourtant, le Magic ne s’est pas facilité la tâche. Ou plutôt, les Wolves ne leur ont pas facilité la tâche. Ils ont attaqué pied au plancher en martelant la peinture. Valérie Damido aurait été très fier en voyant le boulot fait au secteur intérieur floridien. En particulier Rudy Gobert, qui a commencé son match très fort. Il a tout écrasé sur son passage et avait clairement envie de se faire respecter. 22 points, 16 rebonds cette nuit pour le pivot tricolore. La Gob a montré le chemin à ses coéquipiers qui en ont également profité. Sur un lllloooonnnng 3-points dans le corner de Slow-Mo, Minnesota a pris jusqu’à 17 points d’avance. Une attaque en place, Naz Reid, Edwards, KAT qui sont toujours aussi bons et l’écart se stabilise autour de 15 points.

Anthony Edwards va alors se faire une frayeur à +10 pour son équipe. Touché à la cheville, il va sortir et ça va marquer le début du come-back des gars de Disney. Jalen Suggs va contribuer fortement au fait de revenir et aurait même pu s’offrir deux énormes highlights. L’attaque des loups s’essouffle et permet au Magic d’enfin revenir à hauteur. L’attaque ne peut pas seulement reposer sur Ant et ce match en est une confirmation.

Jal3n Suggs

back to back threes for @jalensuggs

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) February 3, 2024

De quoi avoir une fin de match bien sympa et c’est exactement ce qu’on aura. Les hommes de Chris Finch auraient même pu s’imposer mais ceux de Jamahl Mosley ont été trop solides. Une victoire très importante dans la construction de l’équipe et une preuve, s’il en fallait, que le Magic est un poil à gratter de la Conférence Est. Paolo Banchero a pu profiter de sa nomination au All-Star Game de la meilleure des façons. Cappelo l’artista !