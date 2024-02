Face à des Blazers plus coriaces que prévu, les Nuggets ont encore pu compter sur un grand Nikola Jokic pour arracher la victoire dans les Rocheuses. Nouveau triple-double pour la star serbe, qui n’en finit plus de nous épater.

Neverovatno ! Non, on n’a pas bu un café de travers, c’est juste la traduction en Serbe (semble-t-il) du mot incroyable. Incroyable, comme ce que fait Nikola Jokic tous les soirs sur les parquets NBA. Incroyable, comme sa capacité à tout faire comme si c’était la chose la plus facile à faire au monde. Le tout en trottinant la moitié du temps.

Alors certes, on sait que certains nous diront qu’il ne s’agissait que des Blazers en face, une modeste équipe de la Conférence Ouest. Comment ça Deandre Ayton n’est pas un talent max dans la raquette ? Quelle surprise ! Cette nuit, Jokic a montré à l’ancien joueur de console des Suns la différence qu’il existe entre les deux. Dédé a fini avec 8 points et 3 rebonds quand Jokic termine la rencontre avec 27 points, 22 rebonds et 12 passes !

Toumani Camara, Walker et Ayton ont tour à tour tenté de le stopper mais rien à faire, pas contre un talent de ce calibre. On en oublierait presque la grosse soirée du rookie Scoot Henderson, auteur d’une perf référence dans sa jeune carrière avec 30 points à 8/15 au shoot en sortie de banc.

Les gros chiffres sont là pour le Joker, le plaisir pour les yeux aussi avec encore une belle complicité avec son acolyte de toujours dans la raquette, Aaron Gordon.

Joker tallied his 15th triple-double of the year and the 120th of his career in the @nuggets win over the Trail Blazers 🔥🃏

27 PTS / 22 REB / 12 AST

Jokic has two 20-PT, 20-REB, 10-AST games this season – the rest of the league has two combined. pic.twitter.com/pOC4IfdmiW

— NBA (@NBA) February 3, 2024

27 points, 22 rebonds et 12 passes, c’est un nouveau triple-double XXL pour Jokic, son 120ème en carrière ! Ce sont surtout des chiffres dignes de Wilt Chamberlain. Fun fact car personne n’a aligné une telle ligne de stats depuis l’ancien géant des Lakers et des Sixers. Soit accessoirement une feuille de stats plus vu depuis.. 56 ans !

Source tableau : StatMuse