Boston n’est plus invincible sur son parquet ! Après 20 victoires de rang au TD Garden, les Celtics ont craqué face à un duo Jamal Murray – Nikola Jokic XXXXL. (102-100)

Kristaps Porzingis et Nikola Jokic font le show

Pour cette affiche de gala en antenne nationale, on est gâté avec du gros talent sur le parquet et on n’a pas à attendre trop longtemps pour le voir à l’œuvre. La rencontre commence avec un show à l’européenne entre Kristaps Porzingis et Nikola Jokic.

La licorne des Celtics profite de la lenteur de Jokic en défense pour sanctionner de loin et ça fait ficelle. Le Serbe lui répond avec sa puissance sous les panneaux et son touché du balle incroyable. 15 points pour chacun des deux géants, on tient un premier duel digne de ce nom dans le match. Le Joker attaque très fort la rencontre et il faut bien ça pour Denver car Jamal Murray est vite envoyé sur le banc à cause de deux fautes rapides. On assiste à un match de haut niveau avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. C’est propre, c’est joué intelligemment, c’est digne d’une finale NBA. Bref, on se régale.

32-31 Boston, fin du premier quart temps.

Niveau d’activité : Playoffs.

Niveau de basketball : Finales NBA.

Niveau de kif : maximal.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2024

Jayson Tatum lance Boston, Jamal Murray à la rescousse pour Denver

Boston n’entend pas perdre son invincibilité à la maison si facilement. Jayson Tatum montre qu’il est en pleine confiance, Derrick White est toujours aussi propre, les Celtics offrent un barrage de tirs à 3-points qui fait bien mal à Denver. Les Nuggets perdent de surcroit pas mal de ballons alors que Nikola Jokic doit sortir pour souffler un peu. Est-ce que Denver va commencer à craquer ? Non car Jamal Murray est entré dans son match. Gêné par les fautes dans le premier quart-temps, le meneur a visiblement trouvé un moyen de se chauffer sur le banc car il ne rate rien.

Si les Celtics réussissent à créer un premier gap avec une dizaine de points d’avance, Denver ne s’affole pas. Nikola Jokic a pu souffler et il vient filer un coup de main à son acolyte et le duo ramène les Nuggets à seulement 5 longueurs à la pause. (61-55)

Le retour des vestiaires sourit davantage à Denver. Boston est moins tranchant dans ses actions et voit son adresse diminuer drastiquement. Jamal Murray et Nikola Jokic continuent de pousser jusqu’à prendre le lead. Il faut un Derrick White en mode divin chauve pour réveiller tout Boston. Les Celtics repartent à l’attaque mais là encore Murray et Jokic sont là pour répondre. Tout est ouvert pour le money time.

Mais comment… pic.twitter.com/FVkEOvAqM9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2024

Jamal Murray dans la zone, Boston chute enfin à domicile

La fin de match est assez folle mais aussi confuse avec parfois des décisions arbitrales un peu surprenantes (pour changer hein). Jamal Murray s’offre un énième coup de chaud au scoring. Malgré les mains devant le visage, malgré toute la bonne volonté du monde, rien ne peut arrêter le Canadien quand il est dans un état pareil. C’est Playoffs Murray, c’est All-NBA first team Murray, peu importe le nom que vous voulez lui donner. 35 points, 8 rebonds, 5 passes, à 15/21 au tir !

Si Boston montre un jeu offensif de moins en moins fluide et un Jayson Tatum qui a tendance à forcer, les verts sont toujours dans le match. Les Celtics infligent un petit 9-2 pour reprendre le lead mais Nikola Jokic (34 points, 12 rebonds, 9 passes) arrive pour seconder Murray et enchaine deux paniers à la suite. La fin de match est compliquée de part et d’autre avec beaucoup de ratés. Jayson Tatum rate le panier pour passer devant à quelques secondes de la fin. Aaron Gordon ne peut faire mieux qu’un 1/2 sur la ligne et voilà Boston obligé d’égaliser (ou passer devant) avec la dernière possession. Jayson Tatum se retrouve balle en main mais son fadeaway ne trouve pas la mire. Les Nuggets mettent fin à la belle série des Celtics et s’offrent une victoire de prestige chez le leader de la NBA.

Murray and Jokic combine for 69 points as the Nuggets knock off the East #1 Celtics on the road 😤

Murray: 35 PTS (15-21 FGM), 8 REB, 5 AST

Jokic: 34 PTS (14-22 FGM), 12 REB, 9 AST pic.twitter.com/cyAs1PGJ1R

— NBA (@NBA) January 20, 2024