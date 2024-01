La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Désormais aux Raptors, Bruce Brown a lâché 10 000 dollars pour obtenir le numéro 11, qui était porté par Jontay Porter (frère de Michael Porter Jr.).

Bruce Brown said he paid Jontay Porter $10K for the No. 11 jersey number 🤑

"I thought he was going to ask for more"

Brown reached out to his former teammate Michael Porter Jr. to ask if his brother would give up the number 🤣 pic.twitter.com/ScrmkbvkzW

— TSN (@TSN_Sports) January 19, 2024

Si les charges à son encontre ont été abandonnées par la police de Newport Beach, Josh Giddey n’est pas totalement sorti d’affaire. En effet, la NBA continue d’enquêter sur le meneur du Thunder, suspecté d’avoir eu une relation inappropriée avec une mineure.

The NBA is now looking into claims that Josh Giddey engaged in an improper relationship with a minor, per @TMZ_Sports pic.twitter.com/wy0uMIGaPH

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 18, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

La preview de la soirée.