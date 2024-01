Quelle semaine pour Zaccharie Risacher. Mercredi soir le gamin de la JL Bourg envoyait une mixtape en EuroCup devant le proprio des Spurs, et voilà qu’aujourd’hui on apprend qu’il honorera en février sa première sélection avec l’Équipe de France. Ça va Usain Bolt, tranquille ?

Il a 18 ans, et il apparait déjà dans plus d’une centaine d’articles sur TrashTalk.

Spoiler, la boule de neige va grossir, encore et encore.

La dernière info en date concernant Zaccharie Risacher ? C’est donc qu’il devrait connaitre en février sa ou ses première(s) sélection(s) avec l’Équipe de France, la grande Équipe de France, la vraie Équipe de France. Déjà appelé dans les sélections chez les jeunes, Zacch va cette fois-ci faire le grand saut en compagnie de douze autres soldats, avec comme objectifs de lancer au mieux la qualification pour l’EuroBasket 2025 et d’impulser une belle dynamique en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Nadir Hifi, Jaylen Hoard, Matthew Strazel et Zaccharie Risacher, ils seront donc quatre rookies pour affronter la Croatie à Brest le vendredi 23 février, et la Bosnie à Tuzla (on espère que vous serez Tuzla) trois jours plus tard. La raquette Poirier / Lessort / Yabusele aura fière allure, Andrew Albicy fera son retour en sélection, mais très clairement les yeux seront avant très rivés sur les petits nouveaux de la bande, de préférence ceux dont le prénom commence par Z et dont le père a déjà joué une finale olympique.