Si tous les yeux sont évidemment tournés vers Paris 2024, d’autres échéances attendent l’Équipe de France avant les Jeux Olympiques de cet été. Il y a notamment le début des matchs de qualifications pour l’EuroBasket 2025, en février prochain. Une liste de 13 joueurs a été dévoilée.

Les Bleus joueront deux matchs le mois prochain pour entamer la phase de qualif’ pour l’EuroBasket 2025, d’abord face à la Croatie (le 23 février à Brest) puis en Bosnie (le 26 février).

Voici les 13 joueurs qui participeront au stage de préparation (à partir du 19 février) puis aux deux rencontres avec l’Équipe de France.

13 Bleus convoqués 👊

Vincent Collet a dévoilé la liste des joueurs appelés pour préparer les deux premières rencontres de qualification à l'@EuroBasket 2025 🫡#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/kNP4s08sUZ

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 19, 2024

Dans le lot, on a évidemment des têtes bien connues, comme Guerschon Yabusele, Timothé Luwawu-Cabarrot, Andrew Albicy ou encore Vincent Poirier. Mais on a surtout des nouvelles têtes avec des pépites comme Nadir Hifi, Matthew Strazel et bien évidemment Zaccharie Risacher, en pleine explosion avec la JL Bourg.

Cette première fenêtre de qualif’, qui se déroulera évidemment sans joueurs NBA, sera l’occasion pour Risacher et Cie de marquer des points, notamment en vue d’une sélection pour les JO de Paris où les places seront très chères.

__________

Source texte : FFBB