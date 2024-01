Après Pascal Siakam, un autre transfert à venir chez les Pacers ?

Les Pacers ont frappé un gros coup cette semaine en récupérant Pascal Siakam dans un blockbuster deal. Mais visiblement, la franchise d’Indiana n’a pas fini son marché et pourrait réaliser un autre transfert avant la deadline du 8 février prochain.

En montant un transfert pour Pascal Siakam, les Pacers ont envoyé un message très clair au reste de la NBA : ils ont de l’ambition et se donnent les moyens d’aller le plus loin possible au sein d’une Conférence Est très compétitive. Alors ne soyez pas surpris si la franchise d’Indy réalise un autre move lors des trois semaines à venir.

D’après Michael Scotto d’HoopsHype, les Pacers vont continuer à être actifs sur le marché dans l’objectif de renforcer un peu plus leur effectif. Le joueur qui pourrait être sacrifié ? Buddy Hield.

🚨 Indiana n’a pas fini sur le marché des transferts.

Après avoir récupéré Pascal Siakam, les Pacers resteraient déterminés à bouger Buddy Hield d’ici le 8 février prochain.

À dispo. pic.twitter.com/rWXPPUYq3u

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2024

Buddy Hield possède un contrat expirant à 18,5 millions de dollars, ce qui est toujours intéressant dans l’optique de réaliser un transfert. Et comme indiqué par l’insider Michael Scotto, il commence à y avoir un sérieux embouteillage sur le frontcourt des Pacers avec l’arrivée de Pascal Siakam. Est-ce que cela peut résulter en un transfert sur la base d’un package Buddy Hield + un joueur du frontcourt (Obi Toppin ? Jalen Smith ? Le rookie Jarace Walker est lui intouchable…) ? Why not.

Les Pacers ont deux objectifs principaux aujourd’hui :

Donner plus de temps de jeu aux guards Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard et Ben Sheppard ;

Renforcer la défense.

Un transfert impliquant Buddy Hield, potentiellement contre un joueur à vocation défensive, permettrait sans doute aux Pacers de gagner en équilibre collectif. Maintenant, n’oublions pas que l’ami Buddy (vous l’avez ?) reste l’un des meilleurs snipers de la NBA, lui qui tourne à plus de 40% de réussite à 3-points en carrière, et 38% cette saison. Il participe ainsi à la campagne historique d’Indiana en attaque (meilleure efficacité offensive all-time), et un éventuel départ pourrait donc se ressentir du côté des Fermiers.

En tout cas, une chose est sûre : il va falloir surveiller les Pacers jusqu’à la trade deadline, car ils ont faim !

__________

Source texte : HoopsHype