Pascal Siakam va faire ses débuts avec les Pacers ce soir !

Transféré mercredi soir chez les fermiers de l’Indiana, Pascal Siakam va faire ses débuts en jaune ce soir face aux Blazers (4h). Un bon test avec sa nouvelle équipe avant d’affronter une – vraie – équipe NBA.

Pascal Siakam était cité dans beaucoup de rumeurs de trade et c’est finalement à Indianapolis qu’il a posé ses valises. Drafté par les Raptors en 2016, Pascalou a passé 7 ans au Canada pour un titre et des questions se posent même en ville pour savoir s’il aura son maillot retiré chez les Dinos. Après 510 matchs en carrière avec les Raptors, le voir faire la toupie en jaune va être étrange. Ce qui est sûr c’est que son premier match avec les Pacers allait être scruté et ce sera finalement face à Portland, comme l’a annoncé Marc J. Spears sur Twitter.

Pascal Siakam is expected to debut for the Pacers tomorrow in Portland, sources tell @andscape. https://t.co/ko57n9CwIZ

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) January 19, 2024

Pour se rassurer, il a l’air d’apprécier son arrivée dans sa nouvelle franchise.

excited to be in Indy 👊

Pascal Siakam has touched down in Indianapolis. pic.twitter.com/ycxOpD4ekZ

— Indiana Pacers (@Pacers) January 18, 2024

On attend désormais de voir l’impact de Pascalou et en l’absence de Tyrese Haliburton, Spicy est très clairement le nouveau meilleur joueur de son équipe. Il devrait avoir un rôle proche de celui qu’il avait à Toronto, la balle entre les mains pour créer des décalages en l’absence de vrai porteur de balle, pour l’instant. Il aura également une réelle capacité à jouer off-ball lorsqu’un certain Hali sera dans de retour dans l’effectif. Mais laissons les fantasmes d’un pick-and-roll entre les deux All-Stars de côté car le meneur n’est pas encore annoncé disponible.

Spicy P doit faire passer un cap aux Pacers et il a le profil parfait pour cela. Un ailier polyvalent en attaque qui peut aussi aider une défense… claquée au sol pour l’instant. Le fit est bon, la hype est présente et on attend simplement de le voir en action pour régaler des fans qui mangent déjà pas mal de caviar depuis le début de la saison.

Rick Carlisle a donc la lourde tâche d’intégrer l’ailier Camerounais. Tâche importante puisque cette demi-saison va aussi décider de la re-signature ou pas de Pascalito dans l’Indiana. Premier acte de cette collaboration cette nuit, et on y sera très attentif !