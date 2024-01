Auteur d’une nouvelle perf’ de patron cette nuit et se permettant même un alley-oop avec la planche, Anthony Edwards est en pleine bourre depuis le début de la saison. Et avec lui, c’est toute l’équipe des Wolves qui cartonne. Ant a franchi un cap sur le plan individuel mais surtout sur le plan collectif, ce qu’il met au crédit de Team USA.

Malgré l’échec des Américains au Mondial 2023 (seulement quatrièmes), Anthony Edwards a confirmé qu’il était la star montante du basket US. Mais surtout, il a appris. Oh oui qu’il a appris.

Après la victoire des Wolves contre Memphis cette nuit, Ant-Man a souligné son expérience avec Team USA pour expliquer sa belle ascension.

“Le fait de jouer avec Team USA à la Coupe du Monde cet été, cela a complètement changé ma vision du basket” a déclaré Edwards sur TNT. “Jouer à l’intérieur d’un collectif, dans le flow du jeu, rester dans le système au lieu de faire des isolations à tout bout de champ. Et Chris Finch (coach des Wolves) fait un bon boulot pour que je continue comme ça.”

On connaît beaucoup de joueurs qui ont franchi un cap dans leur carrière – voire même changé de dimension – après avoir porté le maillot de Team USA lors de compétitions internationales. Le fait de côtoyer certains des meilleurs joueurs NBA, certains des meilleurs coachs de la Ligue, de jouer un basket différent en FIBA et faire partie d’un collectif ayant comme unique but de remporter l’or, c’est toujours très formateur. Surtout pour un mec comme Anthony Edwards qui n’avait jamais porté le maillot américain avant l’été 2023.

Plus de quatre mois plus tard, Ant-Man guide les Wolves vers le meilleur bilan de la Conférence Ouest (30 victoires – 11 défaites), tout ça en ayant trouvé un bel équilibre avec Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert et le reste de l’équipe. Edwards fait ainsi partie des candidats MVP cette saison avec 26 points, 5 rebonds et 5 passes (record perso) de moyenne. Lourd !

Anthony Edwards credits playing for Team USA in the FIBA World Cup re: his game’s evolution this season. pic.twitter.com/qGjG3wgKBQ

— Rob Perez (@WorldWideWob) January 19, 2024

Si l’arrière All-Star reste un joueur de un-contre-un avant tout, et que l’attaque des Wolves manque encore de fluidité (19e à l’efficacité offensive) et de propreté (28e au ratio des turnovers), il est clair qu’Anthony Edwards continue cette grosse montée en puissance déjà entrevue la saison dernière, mettant ses énormes qualités individuelles au service du collectif.

Et dire que ce n’est que le début…

__________

Source texte : interview d’après-match, NBA on TNT