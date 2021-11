Anthony Edwards a terrassé les Kings : le jeune Loup a sorti les crocs dans ce magnifique duel pour la onzième place à l’Ouest

Anthony Edwards a pris feu lors du dernier quart-temps du match entre les Wolves et les Kings. Résultat les Loups croquent De’Aaron Renard et ses potes 107-97, mais les deux équipes restent tout de même scotchées dans les méandres de la Conférence Ouest, même si on a plutôt vu de belles choses cette nuit.

Ce n’était pas le match le plus attendu de la nuit, c’est un fait, c’est même logique quand le douzième reçoit le onzième. Pourtant, sur la papier il y avait du beau monde : De’Aaron Fox, Harrison Barnes, D’Angelo Russell, Karl-Anthony Towns et donc Anthony Edwards, sans oublier ce diable de Pat Beverley. Mais c’est sur le plus jeune de ces joueurs que nous allons nous attarder. Plus tôt dans la semaine, le numéro uno de la Draft 2020 déclarait qu’il se moquait bien d’avoir perdu le trophée de Rookie de l’Année et qu’il se préoccupait plus de celui de MVP. Alors forcément, ce genre de déclarations doit être accompagnée par des performances de haute voltige pour ne pas passer pour un zinzin. Allons droit au but, la première mi-temps du jeune prodige n’est pas celle qui mettra des paillettes dans sa vie : 8 points, 4/12 au shoot, 0/4 depuis le parking et des Wolves menés 48-44. A ce moment-là, on entendait déjà les rires moqueurs et les pleurs de ceux qui avaient misés sur la bête pour embellir leur soirée de TTFL. Oui mais voilà, Anthony Edwards s’est remis les idées en place pour attaquer la seconde mi-temps de ce duel des cancres et ce bien comme il faut. Remontés à blocs, mais pas trop quand même, les coéquipiers de KAT vont alors remporter les deux quart-temps suivants pour triompher 107-97 et sabrer le champomy . Le succès des Wolves est aussi le succès du petit Anthony qui termine avec 26 points, 5 rebonds et 1 offrande, mais surtout des shoots du parking qui tombent à pic et ce merveilleux cours de tango donné à Chimezie Metu.

the nastiest hesi you’ll see this week pic.twitter.com/lsrhUBS5Cx — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 18, 2021

ANTHONY EDWARDS IS GOING OFF pic.twitter.com/eqB026ujAK — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 18, 2021

Les Loups attendent toujours le bon moment pour tuer une proie et Anthony Edwards a du regarder un paquet de reportages animaliers. Voilà pourquoi il a probablement attendu volontairement le dernier quart-temps pour sortir de la forêt et planter 16 de ses 26 unités du soir. Évidemment, la salle a pris feu, évidemment l’égo d’Anthony a fait péter des records, mais le bonhomme a surtout montré que quand les choses se corsent les Wolves n’ont qu’une chose à faire : lui donner la balle. C’est ce qu’il souhaite, c’est ce qu’il doit faire pour assouvir ses prétentions et c’est donc ce que le joueur de 20 piges a fait cette nuit face aux Kings. Oui, ce n’est que Sacramento, non ce n’était pas un grand match avec beaucoup de pression mais la perf est tout de même là. L’équipe victorieuse de ce duel a également pu s’appuyer sur ses deux piliers initiaux : Karl-Anthony Towns, qui a scoré 22 points, pris 6 rebonds et donné 4 passes, et D’Angelo Russell, auteur pour sa part de 17 points, 4 rebonds et 7 assists, et n’oublions pas non plus le Père Fouettard Pat Beverley qui a apporté ses 14 pions, 6 rebonds, 7 offrandes et 34 grognements plus qu’inquiétants. Bref les Wolves ont gagné, les Wolves ont fait vibrer leurs fans, alors que demande le peuple ? Ah oui, des Playoffs.

Anthony Edwards a enquillé 16 points dans le dernier quart-temps, un apport décisif pour son équipe et le jeune Loup a pris le costume de leader pour couper la tête des Rois. Être décisif et remporter des matchs avec son équipe c’est ce qu’il veut, alors aujourd’hui tout va bien dans le Minnesota mais… on verra demain.