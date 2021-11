Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Blazers repartent de l’avant grâce à leur franchise player Larry Nance Jr.

Encore une nuit bien pleine qui se termine et si le programme n’était pas forcément des plus alléchants inutile de vous dire qu’on s’est quand même fadé la totalité des festivités. Pourquoi ? Parce qu’il faut bien vous en parler le matin au réveil, on est comme ça nous, la main sur le cœur.

# Les résultats de la nuit

Pistons – Pacers : 97-89

Hornets – Wizards : 97-87

Hawks – Celtics : 110-99

Nets – Cavs : 109-99

Knicks – Magic : 98-104

Heat – Pelicans : 113-98

Bucks – Lakers : 109-102

Thunder – Rockets : 101-89

Wolves – Kings : 107-97

Suns – Mavericks : 105-98

Blazers – Bulls : 112-107

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

Rappel : Patty Mills fait 1m85.pic.twitter.com/BYOnbeonju — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2021

Les Wizards sont à 6/39 à trois points ce soir. Six. Sur trente neuf. pic.twitter.com/sYdLkvauf5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2021

On est bientôt en 2022. pic.twitter.com/G6D2snsDL9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2021

[I HAVE NO IDEA WHAT I’M DOING] pic.twitter.com/OE3k1KyDEe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2021

J’en ai vu des passes de alley-oop dans ma vie, mais alors celle-là 😭😭😭pic.twitter.com/RkT9sPxhnP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2021

47 points

18/23 au tir

8/11 aux lancers C’est un grand grand grand malade. pic.twitter.com/UrGkSNcgIh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2021

6 victoires sur les 10 derniers matchs pour OKC. Sam Presti : pic.twitter.com/xYmfCftus7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2021

Lu Dort’s late slam caps his 34-point night, lifting the @okcthunder! 🔨 pic.twitter.com/GI8ObGE8KS — NBA (@NBA) November 18, 2021

11 for Book after 1 quarter on ESPN 🔥@Suns 25@dallasmavs 22 pic.twitter.com/Run44jrv3R — NBA (@NBA) November 18, 2021

Zach LaVine is 4-4 from deep! 🎯🎯🎯🎯 Watch on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/t9DpLBYzQN — NBA (@NBA) November 18, 2021

Giannis becomes the 5th player in the last 20 seasons to score 45+ points on 75% shooting from the field and 75% shooting from deep! #NBA75@Giannis_An34: 47 PTS, 18-23 FGM, 3-4 3PM pic.twitter.com/NOcMJVcGfn — NBA (@NBA) November 18, 2021

L🚫N Z🚫 S A Y S N🚫 Watch on League Passhttps://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/r5z0WPP9uJ — NBA (@NBA) November 18, 2021

Cam Johnson + Deandre Ayton 2-man game…@Suns up 2 with 4 minutes left on ESPN! pic.twitter.com/Vh04sjS711 — NBA (@NBA) November 18, 2021

CP3 FINDS AYTON FOR DIME NO. 13@Suns up 4 with 1:27 left on ESPN pic.twitter.com/OyzX1lMLlU — NBA (@NBA) November 18, 2021

BOOK FROM DEEEEP TO PUT THE @Suns UP 7 ON ESPN! pic.twitter.com/LYIn4Ub0eX — NBA (@NBA) November 18, 2021

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 LaMelo Ball’s career-high 14 dimes lift the @hornets to 4 wins in a row! Terry Rozier: 19 PTS, 8 REB

Miles Bridges: 17 PTS, 10 REB

Mason Plumlee: 11 PTS, 13 REB pic.twitter.com/tKXTeVx7pL — NBA (@NBA) November 18, 2021

