Encore une défaite embarrassante pour les Knicks : attaque cata et titulaires caca, c’était donc pour ça tout ce foin ?

Chérie prends des tickets pour un match au Madison, j’te jure cette année ça va être la folie. Ce John Doe fictif avait bien raison de s’enflammer hein, mais on peut dire après une quinzaine de matchs cette saison qu’à défaut d’un bilan plutôt positif (8-7), le spectacle offert la saison dernière n’est pas au rendez-vous depuis la reprise.

Les stats maison de la purée offerte par les Knicks c’est juste ici

Un opener incroyable face aux Celtics, quelques grosses prestas défensives et un banc qui satisfait, voilà à peu près ce qu’on peut retenir de positif de ce début de saison des Knicks. Des perfs inversement proportionnelles à la hype en ville et à l’attente suscitée par une saison 2020-21 tout bonnement incroyable, pas de sonnette d’alarme à tirer hein, pas encore, mais forcément de la déception de voir – surtout – les leaders présumés se chier dans les bottes depuis une grosse quinzaine de jours. De qui est-ce qu’on parle ? On parle des titulaires de Tom Thibodeau, qui n’a d’ailleurs pas caché sa part de responsabilité après la défaite de la nuit, mais soyons clairs : tant que ces messieurs Evan Fournier, Kemba Walker ou Julius Randle notamment n’évolueront pas au niveau censé être le leur… tout sera compliqué pour NYK.

Cette nuit face au Magic ? Julius Randle s’est planqué, offrant à son public une soirée beaucoup trop timide, alors que Vavane et Carotte Kemba n’étaient… même pas sur le terrain lors du money time. Parce qu’ils n’étaient pas dedans c’est vrai, parce que les Alec Burks, Immanuel Quickley ou autres Obi Toppin avaient – eux – montré de belles choses mais qu’on soit clair : ce n’est pas l’ordre logique des choses et si une grosse séquence avait permis aux locaux de repasser devant à quelques minutes du terme, nous laissant penser à une fin de match maitrisée, des ballons perdus bêtement (pan-pan cul-cul Derrick Rose) et les portes étrangement ouvertes en défense auront permis à Franz Wagner, Terrence Ross, Wendell Carter Jr. et Cole Anthony d’aller chercher une victoire que EUX ont mérité. Une deuxième victoire du Magic cette saison au Madison, déjà, un Evan Fournier qui doit bien se demander s’il n’aurait pas du rester en Floride (non) et au final une défaite insignifiante sur une saison de 82 matchs mauis dérangeante au vu du contenu offensif proposé. Pas la première fois d’ailleurs, et on en place une d’ailleurs, de nouveau, pour un Julius transformé en Caius Bonus version Claude Zidi.

Au final ce sont Franz Wagner et Terrence Ross qui s’envoleront pour offrir une quatrième victoire cette saison au Magic, mais sans manquer de respect au squad de Jamahl Mosley c’est bien la perf indigente des Knicks qui reste en travers de la gorge ce matin. Des grandes vidéos virales de fans on fire, un trophée de MIP et un autre de COY la saison passée et un vrai recrutement pour « ça » ? Come on, on se réveille et on envoie un peu de jeu maintenant, non ?