Shaqtin’ A Fool, saison 2021-22, Vol. 3 : Russell Westbrook a voulu épiler Anthony Davis à sa manière

La NBA aime nous surprendre et cette saison c’est donc le mercredi qu’elle nous offre son Shaqtin’ A Fool hebdomadaire. Idéal à mater en plein Mercredi Panzani, entre deux temps-morts.

Cette semaine encore la sélection n’a pas du être de tout repos car, au final, les quatre nominés ont tous des allures de blooper de l’année. Comment ne pas commencer par Alex Caruso tiens, tellement ingénieux qu’il arrive à noyer le poisson et nous faire croire qu’il n’est pas le meilleur joueur de la planète, le temps d’un soir, en ratant le tir le plus facile de sa saison. Sacré Krilin va. La victime de la semaine ? Elle nous vient plutôt de Toronto et elle s’appelle OG Anunoby, abusé par Seth Curry comme une pauvre mémé dans Faites entrer l’abusé, l’émission n’existe pas mais vous avez compris l’idée. Udonis Haslem tente pour sa part de se rappeler au bon souvenir d’une époque à laquelle il était l’une des pièces centrales de l’attaque du Heat… mais il a quand même pas mal vieilli, alors que Russell Westbrook et Anthony Davis nous montrent en une seule action pourquoi les Lakers n’y arrivent pas cette saison. Au moins ça permet à TNT de faire des montages de qualitey, c’est déjà ça.

Le GOAT Alex Caruso, le pôv OG Anunoby, le très jeune Udonis Haslem et le duo préféré de ton duo préféré, voilà pour les candidats de ce nouveau Shaqtin’ A Fool. Ici ? La salsa d’OG est folle mais tu connais, pas question de mettre un bulletin de vote quelque part cette année sans écrire le nom… de notre chauve préféré.