Programme NBA : Bucks – Lakers pour commencer et Suns – Mavericks pour terminer, encore un grand Mercredi Panzani qui s’annonce

Contrairement à la soirée d’hier qui était plutôt light, le mercredi est souvent synonyme d’un programme NBA très fourni. En dehors des traditionnels panzani, le menu est varié avec les DC Boys qui se déplacent chez les baby Hornets, le retour de Khris Middleton face aux Lakers, un duel de scoreurs à la State Farm Arena et bien plus encore. Servez-vous dans un bol bien étanche ou piochez à même la marmite, la soirée s’annonce longue et animée.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021

1h : Pistons – Pacers

Pistons – Pacers 1h : Hornets – Wizards

Hornets – Wizards 1h30 : Nets – Cavaliers

Nets – Cavaliers 1h30 : Hawks – Celtics (beIN Sports 4)

Hawks – Celtics 1h30 : Bucks – Lakers (beIN Sports 1)

Bucks – Lakers 1h30 : Knicks – Magic

Knicks – Magic 1h30 : Heat – Pelicans

Heat – Pelicans 2h : Timberwolves – Kings

Timberwolves – Kings 2h : Thunder – Rockets

Thunder – Rockets 4h : Trail Blazers – Bulls

Trail Blazers – Bulls 4h : Suns – Mavericks

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bucks – Lakers (1h30) : le fait que Magic Johnson fête aujourd’hui l’anniversaire de son record de passes en un match (24 assists le 17 novembre 1989) portera peut-être chance à des Lakers qui en ont vraiment besoin, eux qui galèrent pour arracher une victoire contre une grosse cylindrée au complet. Ce qui sera presque le cas de Milwaukee ce soir, qui va enregistrer le retour de Khris Middleton. Un retour qui devrait faire du bien aux Bucks, qui ont perdu cinq des huit matchs joués sans lui. Bref, les deux franchises sont un peu en panne niveau résultat mais quoi qu’il en soit, il y aura du talent sur le parquet du Fiserv Forum. Talen Horton-Tucker est revenu de sa blessure comme s’il n’était jamais parti, Anthony Davis domine des deux côtés du terrain en ce début de saison, le tout mixé avec un Giannis au four et au moulin… le match ne peut qu’être électrique. Faut pas oublier qu’il s’agit tout de même d’une confrontation entre les deux derniers champions NBA.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Suns, deuxièmes à l’Ouest, vont affronter les Mavericks troisièmes. Une belle affiche même si la confrontation aura moins de saveur que prévu sans Luka Doncic, touché à la cheville. Les clés du camion seront donc remises notamment à Kristaps Porzingis, plutôt en forme depuis son retour face aux Celtics. Combien de temps ça va durer ? Jusqu’où ça peut aller ? Début de réponse ce soir.

Les Bulls bien évidemment méritent le coup d’œil vu le basket qu’ils proposent actuellement, eux qui sont allés taper les Clippers et les Lakers en back-to-back au Staples Center. Chicago confirme ainsi sa belle forme du moment malgré l’absence de Nikola Vucevic. Du côté de Portland, c’est peut-être le gros match que Damian Lillard attendait pour revenir à sa version la plus injouable, même s’il est listé comme incertain.

Duel de scoreurs à la State Farm Arena, à condition que Jayson Tatum et Trae Young soient au meilleur de leur forme. Des shoots du logo et du fadeaway façon Kobe sont à prévoir. Pour les Celtics, un début d’identité défensive commence à s’instaurer et ce match est un test intéressant contre une équipe possédant pas mal de menaces au scoring.

Les DC boys choquent tout le monde actuellement en occupant la première place de la Conférence Est, un scénario que personne n’envisageait avant la reprise, ni même les fans les plus fidèles des Wizards. Leur adversaires du soir ne sont pas à négliger non plus : les baby Hornets sont sur leur lancée de l’année dernière avec en plus la belle évolution de Miles Bridges. Charlotte est donc plus que capable de calmer les ardeurs des Wizards.

Pour cette soirée, vous avez donc l’embarras du choix entre onze matchs dont cinq à la même heure, une raison de plus de bénir le replay et les écrans scindés. L’indécision ne s’arrêtera pas là pour les plus endurants car il faudra encore faire un choix entre un Trail Blazers – Bulls et un Suns – Mavericks en fin de programmation. Bonne chance pour trancher.