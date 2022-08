Comme chaque année, la NBA dévoile au mois d’août les affiches des journées clés de la saison à venir. Le Christmas Day ne déroge pas à la règle et le programme vient de tomber cette nuit, envoyé en avant première par Shams Charania de The Athletic. Spoiler : la journée de Noël va une nouvelle fois être ponctuée par du gros basket décliné en cinq rencontres, et emballé dans un joli paquet cadeau car sinon ce n’est pas drôle. Celtics – Bucks, Knicks – Sixers, Mavericks – Lakers, Warriors – Grizzlies et Nuggets – Suns se joueront donc avec Papa Noël courtside.

Amateurs de bûches à la menthe chocolat, de sapins de Noël et d’enchaînements de repas si lourds qu’ils feraient hurler n’importe quel nutritionniste, sachez que vous pourrez une nouvelle fois vous délecter d’un sympathique Christmas Day NBA pour aider votre estomac à encaisser le choc des fêtes. Ouais, on n’est qu’au mois d’août mais cela n’empêche rien et c’est le moment durant lequel les grands rendez-vous de la prochaine saison sont présentés dans le détail.

En attendant la sortie des calendriers complets pour chaque franchise – et dont on vous fera une analyse d’(h)expert – on peut replonger un peu la tête dans la Grande Ligue en découvrant quelles seront les matchs qui se dérouleront le 25 décembre prochain. Un peu chelou de lire ça sur un transat au bord de la pistoche, mais sah quel plaisir de se laisser aller à imaginer un peu comment se dérouleront ces dites rencontres. L’info ? Elle vient de Shams Charania, l’intimer toujours très bien informé de The Athletic. C’est dans un tweet qu’il a dévoilé les cinq affiches, concoctées par le Père Noël lui même apparement.

Sources: NBA’s 2022 Christmas Day schedule: Bucks at Celtics

76ers at Knicks

Suns at Nuggets

Lakers at Mavericks

Grizzlies at Warriors — Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2022

Allez, on attaque ? On commence par l’Est, et ce sont deux rencontres qui sont programmées pour la Conférence en question. La première ? Celtics – Bucks. Un duel intense en perspective, avec pour toile de fond la revanche des dernières demi-finales de Conférence Est. Jayson Tatum, Jaylen Brown contre Giannis Antetokounmpo et un Khris Middleton enfin là pour défendre ses couleurs ? Oh la, pas trop vite messieurs dames… paraît qu’avec le grand dadet des Nets, tout reste possible concernant les compositions d’équipe. On va quand même faire comme si ça ne changeait pas, et ça donne donc une alléchante affiche. On espère que Giannis n’aura pas trop mangé et aura prévu de se faire une salade de trèfles cuisinée à la grecque en dessert. Pour les C’s, rien de mieux que de confirmer le statut de patrons de l’Est le jour de Noël non ?

L’autre affiche de l’Est, c’est un Knicks – Sixers au Madison Square Garden. La phrase suffit en elle même à filer de la hype, mais ajoutons y une pointe d’histoire. Dans l’histoire du Christmas Day – instauré en NBA dès 1947 – il s’agit de la confrontation ayant le plus de fois été jouée. Il s’agira en effet de la treizième fois que ces deux équipes se joueront entre deux ouvertures de cadeaux. Le bilan ? 7-5 en faveur des Sixers pour le moment. Retour dans le présent, et donc un duel entre deux équipes mythiques du sport nord américain, l’une emmenée par Joel Embiid et James Harden, l’autre emmenée tout court. On déconne, il y a quand même une jeune garde pleine de hargne à New York, et pourquoi pas un certain Donovan Mitchell pour sublimer le tout, mais ne faisons pas de plans sur la comète.

À l’Ouest, les Lakers croiseront le fer avec les Mavericks, à Dallas. Un duel LeBron James – Luka Doncic ? Ouais on prend tous les jours. Deux des plus gros scoreurs de la saison passée qui se la donnent, ça va forcément faire des étincelles, donc merci d’éloigner les sapins du terrain car un accident est vite arrivé. Les Mavericks devront tenir leur rang de poids lourd du Wild Wild West face à des Purple and Gold forcément animés par la volonté de revanche.

Comme prévu, les Warriors se frotteront aux Grizzlies. De belles retrouvailles entre les deux formations opposées lors des demi-finales de Conférence Ouest la saison passée. Adam Silver aime bien offrir des séries de Playoffs avant l’heure décidément. En plus, vous y rajoutez un brin d’embrouille entre Draymond Green et Ja Morant. Ça donne un rendez-vous explosif à San Francisco pour l’heure du dessert, et ça on kiffe car ça va faciliter la digestion. On vous prévient par contre : interdiction de s’endormir devant.

Dernière affiche ? Oui déjà, mais il s’agit d’un Nuggets – Suns, là encore remake d’une demi-finale de Conf’, mais celle de 2021. Vous ne vous en souvenez pas ? C’est bien simple, suffit d’ouvrir votre placard ménage pour que tout revienne. Oui, ça s’était vite expédié puisque les Soleils avaient balayé Denver 4-0. Depuis ? Les Pépites ont encore chuté contre les Warriors, mais sans deux des trois éléments clés du groupe. Phoenix ? Une humiliation contre les Mavs à la maison en Game 7, et des cicatrices encore ouvertes qu’un tel match contribuera peut-être à partiellement apaiser. Et puis mince… Devin Booker aka le prodige du scoring qui joue contre le MVP en titre aka Nikola Jokic qui aura sans doute enfilé 39 desserts avant l’échauffement ? Déjà must-see, comme on dit.

Concernant les horaires, rien n’a encore percé et il faudra attendre une déclaration officielle de la NBA, mais il y a fort à parier que les équipes de l’Est ouvriront le bal et seront suivies de celles de l’Ouest. Avec un Luka Doncic en prime time pour le public européen ? Pourquoi pas mais patience est toujours le maître mot. Les détails seront prochainement connus, et bien sûr relayés ici.

Si je devais pronostiquer un programme, ce serait du genre… 18h : Knicks – Sixers

20h30 : Celtics – Bucks

23h : Warriors – Grizzlies

02h : Mavs – Lakers

04h30 : Nuggets – Suns https://t.co/fYl1F1DX4i — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 14, 2022

Une nouvelle fois, la journée de Noël sera placée sous le signe du basket pour tous les amateurs de balle orange, avec un Christmas Day en cinq actes pour égayer la festoyade. C’est un peu notre petit cadeau en août, alors régalons nous !

Source : Twitter @ShamsCharania