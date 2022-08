Après l’annonce faite par Shams Charania d’un match entre Warriors et Lakers à San Francisco pour entamer la saison 2022-23, c’est une autre affiche qui a été dévoilée par Marc Stein, insider NBA. Selon lui, Golden State recevra Memphis le 25 décembre pour le Christmas Day. Une affiche en mode vrai gros cadeau de Noël, puisque ça risque très fort de sentir la revanche après la série de Playoffs entre les deux formations cette saison.

Oubliez la bûche en dessert parce qu’elle est là, la vraie opportunité de finir le repas de Noël en beauté. Bon en fait, ne l’oubliez pas et mixez les deux tiens, c’est toujours mieux en fait. Warriors versus Grizzlies, en voilà une affiche qui risque de décoiffer un sacré coup à l’heure d’ouvrir les derniers cadeaux. Pour rappel, la dernière confrontation entre les deux équipes s’est tenue en demi-finale de Conférence Ouest de la saison passée.

Memphis at Golden State is another Christmas Day game on the NBA’s preliminary schedule for the 2022-23 season that is on course to be made official this coming week, league sources tell me.

More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP https://t.co/GpkZxsU8NI

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 13, 2022