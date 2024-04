Les Warriors s’offrent les Mavericks (104-100), Draymond Green clutch !

Au terme d’une rencontre très disputée, les Mavericks d’un Luka Doncic en triple-double (30 points, 12 rebonds, 11 passes) se sont inclinés à San Francisco. Les Warriors ont réalisé un gros match collectif, avec Andrew Wiggins comme fer de lance offensif… et Draymond Green clutch au possible pour plier le match.

Par ici les statistiques

Défaite des Rockets en début de soirée, les intentions des Warriors sont claires : gagner pour creuser l’écart avec ce poursuivant très coriace. Souci ? C’est Dallas qui est au menu du jour, et les Mavericks peuvent compter sur la voix de Mark Cuban au bord du terrain (bof), mais surtout sur une série de sept succès. Mental au top, c’est l’heure de poursuivre la remontée folle vers la 4e place des Clippers.

Souci ? Tout ne va pas se passer comme Kyrie Irving et Luka Doncic l’ont prévu. Oui, tout semble bien commencer avec un 9-0 Mavs d’entrée, mais les Warriors en veulent et reviennent en un éclair. Ce sont même les coéquipiers d’un Stephen Curry maladroit cette nuit (13 points, 5/18 au tir) qui font ensuite le break dans le deuxième quart, avant d’être repris à l’heure d’aller prendre la pause.

Nous avons parlé de Steph maladroit : ce dernier s’est illustré au rebond et à la passe (7, 7) pour apporter autrement que par le tir. La deuxième mi-temps est marquée par de nouvelles tentatives des Dubs de s’échapper au score, menés par Andrew Wiggins (23 points, 8/16 au tir) mais aussi par Chris Paul efficace en sortie de banc (14 points, 2/3 à 3-points). Dallas résiste et revient, encore et encore.

Needed a bucket

Wiggs delivered. pic.twitter.com/v9rCWl5rhi

— Golden State Warriors (@warriors) April 3, 2024

Il faut, que d’un côté ou de l’autre, quelqu’un prenne ses responsabilités et tue ce match qui ne veut pas décider d’un vainqueur clair. All right, Draymond Green time. Le moulin à parole au penchant très sanguin et corniaud des Warriors va faire preuve (pour une fois) d’une remarquable intelligence, et va planter six points de suite à 3 minutes du terme, assortis d’un très gros contre sur Daniel Gafford pour plier l’affaire.

WHAT A BLOCK AND SAVE BY DRAYMOND GREEN 🤯

pic.twitter.com/flK9HvCDzq

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 3, 2024

C’est dur, mais quand ce gars joue ainsi, et s’il avait surtout décidé d’être moins débile le reste de la saison, peut-être que les Warriors ne seraient pas en train de se battre pour une place au Play-in. Son apport en fin de partie est juste fantastique, de quoi faire remémorer de très bons souvenirs aux fans de Golden State. La réaction de Kyrie Irving à 3-points est honorable, mais insuffisante car le mal est fait. les Dubs s’imposent, et comptent désormais 3 victoires d’avance sur Houston. De quoi aborder la rencontre contre les Rockets (jeudi) avec plus de sérénité.