Draymond Green s’est fait exclure pour la 19è fois cette nuit

Draymond Green a encore dégoupillé cette nuit face au Magic et a été expulsé après à peine 5 minutes dans le match. Le grognard des Warriors continue de faire grimper ses statistiques en la matière.

19 expulsions en carrière, seul… Rasheed Wallace fait mieux sur les 25 dernières années.

Ce sont les statistiques qui le disent, pas nous, Draymond Green est un expert pour se faire renvoyer à la douche plus tôt que prévu par le corps arbitral. Avec sa 19è éjection enregistrée cette nuit contre les coéquipiers de Paolo Banchero, Draymond a déjà bien dépassé DeMarcus Cousins qui en est resté à 17, et se rapproche dangereusement du “record” du Sheed, le GOAT en la matière. Ça en dit long sur la faculté de l’intérieur de l’Etat Doré à attirer les fautes techniques.

Les joueurs qui ont été le plus de fois expulsés en NBA, sur ces 25 dernières années.

Quand tu dépasses DeMarcus Cousins et tu te rapproches de RASHEED WALLACE, tu sais que c’est violent. pic.twitter.com/0A1f5LsujO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 28, 2024

Le numéro 23 est décidément très en forme en ce moment et prouve qu’il apprend de ses erreurs (pas du tout), comme en témoigne (presque) son pétage de plombs au bout de très exactement 3 minutes et 36 secondes de jeu, ou encore son énième guillotine tentée quelques jours plus tôt sur Patty Mills face au Heat, pour laquelle il a reçu une… faute normale. Décidément, l’air de Floride ne réussit pas trop à notre bon vieux Draymond Green.

Full sequence of Draymond Green ejection pic.twitter.com/V724fbCMSk

— Alex 👋 (@Dubs408) March 27, 2024

Draymond Green grabbed Patty Mills by the neck and pulled him down on this play.

The refs reviewed it and called it a common foul on Green.

Should this have been upgraded to a flagrant foul? 🤔pic.twitter.com/w0US4rDEs1

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 26, 2024

Le pire dans tout ça, c’est que Draymond Green n’a pas encore fini sa carrière, donc logiquement d’autres exclusions devraient suivre, mais qu’il a également bénéficié de certaines largesses dans sa carrière. Oui, le score pourrait bien être plus épicé. Qu’il se rassure toutefois, le record du Sheed de 41 fautes techniques en une seule saison semble inatteignable, c’est déjà ça.