Après une courte absence contre les Suns, Victor Wembanyama était de retour cette nuit face à Utah pour emmener les siens vers la victoire. Une feuille de stats bien remplie, une blessure à la cheville qui semble bien derrière lui et un collectif texan qui trouve ses automatismes, tout va bien à San Antonio.

19 points et 8 rebonds, avec tout de même 6 passes décisives et 5 contres pour Victor Wembanyama, à 7/15 au tir, 4/7 aux lancers et 1/4 de loin. Voilà pour la production numérique. A noter tout de même un peu de déchet avec 6 pertes de balle, mais en dehors de ça, tout semble rouler pour Wemby, qui a paru en forme et a montré une belle mobilité la nuit dernière. Vous connaissez la chanson, des passes bien senties, des finitions venues d’ailleurs et une présence dans la raquette qui a bien plombé la soirée du Jazz. Et Utah n’a jamais vraiment inquiété les Spurs.

Victor Wembanyama tonight

– 19 points

– 8 rebounds

– 6 assists

– 6 blocks

+ W pic.twitter.com/EAit16KtMX

— Bala 💫 (@BalaPattySZN) March 28, 2024

Deux victoires de suite pour les Spurs qui sont à quatre matchs gagnés en dix rencontres, pas forcément idéal pour le front-office des Spurs qui préfèrerait sûrement un beau tank bien propre, mais ça n’est sûrement pas dans les plans de Victor. Quoi qu’il en soit, il reste encore neuf matchs pour profiter du V avec les Spurs et le regarder jouer avant les Jeux Olympiques. Alors n’en ratons rien !

Le 63e match de Victor aura été un bon cru. La cheville va mieux, les contres continuent de s’abattre sur les équipes adverses et Vincent Collet se frotte les mains en perspective des échéances qui arrivent. Prochain rendez-vous pour Victor et les Spurs face aux Knicks dès demain soir, qui viennent de retrouver leur contreur en chef Mitchell Robinson. A ne pas manquer.