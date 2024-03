Après plus de trois mois d’absence, Mitchell Robinson a repris du service cette nuit à New York. Un renfort qui tombe à point nommé pour les Knicks dans la course à l’avantage du terrain en Playoffs.

12 minutes en sortie de banc, voilà de quoi M-Rob a dû se contenter dans l’écrasante victoire 145 à 101 de son équipe à Toronto.

Pas épargnés par les blessures depuis plusieurs semaines, les Knicks peuvent au moins enregistrer le retour de leur contreur fou, absent depuis début décembre. Stoppé net par un bobo à la cheville gauche qui a nécessité une opération, il a laissé le champ libre à Isaiah Hartenstein pour s’imposer dans la raquette, lequel a plus que fait le taf en son absence, tout comme Jericho Sims et plus récemment Precious Achiuwa, récemment arrivé de… Toronto pour épaissir la rotation. C’était annoncé la veille, et Mitchell Robinson a effectivement rejoué cette nuit, pour le plus grand bonheur de la Big Apple.

La très très bonne nouvelle de la nuit pour les Knicks : retour de Mitchell Robinson ! 🙏

Premier match depuis le 9 décembre dernier, manque plus qu’OG Anunoby et Randle et New York peut être très méchant à jouer en Playoffs. pic.twitter.com/cnUI4Spv9d

L’équipe a trouvé un certain équilibre sans lui, mais enregistre là un renfort de poids sous les panneaux et une vraie menace défensive. Robinson aura fort à faire pour récupérer sa place de titulaire, désormais chasse gardée de l’intérieur allemand, mais avec 8 points à 3/3 aux tirs, 2 rebonds et 2 contres en 12 petites minutes, le revenant continue d’appuyer sur ses points forts pour réintégrer la rotation de Tom Thibodeau et envoie même quelques highlights défensifs comme il sait le faire, demandez à Kobi Simmons ce qu’il en pense.

Un renfort bienvenu pour les Knicks, qui viennent de récupérer la troisième place à l’Est aux dépens des Cavaliers. New York est en pleine bourre, le pivot titulaire fait son retour aux affaires, et Julius Randle ainsi qu’OG Anunoby devraient également suivre avant la fin de la saison régulière. Faites plus attention que jamais aux coéquipiers de Jalen Brunson, que personne ne devrait vouloir croiser en Playoffs…