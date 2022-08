Vous le savez aussi bien que nous, un fan de basket NBA évoluant du mauvais côté de l’Atlantique vit avant tout la nuit. Mais il y a des jours où la Grande Ligue pense quand même à nous en proposant des matchs à des heures plus abordables, qui commencent avant minuit voire même dès le début de soirée. Zoom sur les équipes qui joueront le plus souvent à des horaires français lors de la saison 2022-23, et celles qui joueront le moins.

Si se lever la nuit pour voir dix mecs essayer de mettre un gros ballon orange dans un panier a clairement son charme, pouvoir se poser devant un match NBA le soir à 19h ou 21h fait partie des petits bonheurs du fan NBA français. C’est le genre de moment où il a presque l’impression de vivre aux States, ce moment où il peut regarder un match avec ses potes, une part de pizza dans la main gauche et une bonne bière dans la main droite, à la place du Redbull ou du café. Le plus souvent, ces matchs à horaires français/européens se déroulent le samedi et le dimanche. Alors bon, faut bien l’avouer, ce sont rarement les matchs les plus spectaculaires de la saison régulière. Parce que si l’horaire est idéal pour nous, faut enlever minimum six heures aux States. Et si on a un match à 19h le dimanche soir, ça signifie qu’il est 13h à New York. Et autant vous dire que le niveau d’effort en tout début d’aprem un dimanche, il peut grandement varier d’une équipe à l’autre. Ceci étant dit, on ne va quand même pas se plaindre, au contraire. Même un Indiana – Orlando le samedi soir, nous on prend hein !

Les équipes NBA qui auront le + de matchs à des horaires français pour la saison 2022-23. 13 matchs : Knicks 11 matchs : Clippers 10 matchs : Hornets 9 matchs : Pacers, Raptors et Heat 8 matchs : Nets, Pistons et Suns — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Bonne nouvelle pour les fans des Knicks, leur franchise préférée est l’équipe qui possède le plus de matchs à des horaires français la saison prochaine. L’occasion de voir souvent notre Evan Fournier national en action, et de profiter de l’ambiance toujours très spéciale du Madison Square Garden de New York. Les fans français des Clippers sont également gâtés, même si tout est relatif sachant qu’on a déjà vu par le passé la bande à Kawhi et Paul George se pointer à la salle en mode flemmard à midi pour ensuite se faire défoncer. On remarque aussi que plusieurs équipes qui passeront très peu en antenne nationale – genre les Pistons, les Pacers, les Raptors ou encore les Hornets – joueront par contre pas mal de matchs avant minuit heure française.

Les équipes NBA qui auront le moins de matchs à des horaires français pour la saison 2022-23. 2 matchs : Rockets 3 matchs : Thunder, Grizzlies et Kings 4 matchs : Jazz 5 matchs : Bucks, Magic et Sixers 6 matchs : Warriors, Wolves, Pelicans, Blazers et Spurs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Parmi les fans tricolores les moins chanceux, il y a ceux des Rockets et du Thunder, qui ne possèdent que deux et trois matchs à des horaires français lors de la saison 2022-23. Ça tombe bien, ils pourront plus souvent se fighter en pleine nuit sur Twitter pour savoir qui possède le meilleur projet de reconstruction. Les Grizzlies et les Kings sont également limités à trois matchs, contre quatre pour le Jazz. Que des équipes évoluant dans la Conférence Ouest, avec un décalage horaire donc plus important que pour celles de l’Est.

Pour le nombre de matchs démarrant avant minuit par franchise, c’est juste en dessous. Vous retrouvez aussi le programme complet des rencontres aux horaires français chaque dimanche de la saison régulière 2022-23. De quoi vous organiser bien comme il faut.

Source texte : NBA

Cavs également à 6. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022