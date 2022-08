On l’a déjà souligné ce matin, les New York Knicks sont l’équipe NBA qui possède le plus de matchs à des horaires français lors de la saison 2022-23. Mais on a voulu entrer un peu plus dans les détails en vous partageant les rencontres qui seront retransmises en direct à des heures françaises pour chaque franchise de la Grande Ligue. Let’s go !

Matchs à horaires français pour les Hawks : 23/10 vs Hornets (23h) 27/11 vs Heat (23h) 16/01 vs Heat (21h30) 26/02 vs Nets (21h) 19/03 vs Spurs (21h) 25/03 vs Pacers (22h) 9/04 à Boston (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Matchs à horaires français pour les Celtics : 30/10 vs Wizards (23h) 18/12 vs Magic (21h) 25/12 vs Bucks (23h) 16/01 à Charlotte (19h) 21/01 à Toronto (23h) 12/02 vs Memphis (20h) 9/04 vs Atlanta (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Matchs à horaires français pour les Nets : 12/11 aux Clippers (22h) 27/11 vs Portland (21h) 28/01 vs Knicks (23h30) 26/02 à Atlanta (21h) 12/03 à Denver (20h30) 19/03 vs Denver (20h30) 12/04 vs Utah (21h30) 9/04 vs Sixers (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Matchs à horaires français pour les Hornets : 23/10 à Atlanta (23h) 25/11 à Minnesota (23h) 8/01 à Indiana (23h) 16/01 vs Boston (19h) 29/01 vs Miami (19h) 9/02 vs Orlando (19h) 12/03 vs Cavs (22h) 26/03 vs Mavs (19h) 2/04 vs Toronto (19h) 9/04 vs Cavs (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Matchs à horaires français pour les Bulls : 15/01 vs Warriors (21h30) 19/01 à Paris vs Detroit (21h) 26/02 vs Washington (21h30) 5/03 vs Indiana (21h30) 26/03 vs Lakers (21h30) 2/04 vs Memphis (21h30) 9/04 vs Detroit (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Cavs : 30/10 vs Knicks (23h) 06/11 aux Lakers (21h30) 16/01 vs Pelicans (21h) 05/02 à Indiana (23h) 12/03 à Charlotte (22h) 9/04 vs Charlotte (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Mavs : 26/11 à Toronto (23h) 03/12 à New York (18h30) 25/12 vs Lakers (20h30) 26/02 vs Lakers (21h30) 05/03 vs Suns (19h) 26/03 à Charlotte (19h) 9/04 vs Spurs (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Nuggets : 04/12 à New Orleans (21h30) 28/01 à Philadelphie (21h) 12/03 vs Nets (20h30) 18/03 à New York (18h) 19/30 à Brooklyn (20h30) 8/04 à Utah (21h30) 9/04 vs Kings (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Pistons : 30/10 vs Warriors (23h) 08/01 vs Sixers (21h) 15/01 vs Knicks (19h) 19/01 à Paris vs Chicago (21h) 12/02 à Toronto (21h) 25/02 vs Toronto (18h) 19/03 vs Miami (23h) 9/04 à Chicago (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Warriors : 30/10 à Détroit (23h) 27/11 à Minnesota (21h30) 15/01 à Chicago (21h30) 16/01 à Washington (21h) 5/03 aux Lakers (21h30) 9/04 à Portland (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Rockets : 15/01 aux Clippers (21h) 09/04 à Washington (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Pacers : 27/11 aux Clippers (22h) 18/12 vs Knicks (23h) 31/12 vs Clippers (21h) 8/01 vs Charlotte (23h) 16/01 à Milwaukee (20h30) 05/02 vs Cavs (23h) 5/03 à Chicago (21h30) 25/03 à Atlanta (22h) 9/04 à New York (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Clippers : 30/10 vs Pels (20h)

12/11 vs Nets (22h)

27/11 vs Pacers (22h)

3/12 vs Kings (22h)

27/12 vs Wizards (22h)

31/12 @ Pacers (21h)

15/1 vs Houston (21h)

11/3 vs Knicks (22h)

18/3 vs Magic (20h)

8/4 vs Portland (22h)

9/4 @ Suns (21h30 ) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Lakers : 23/10 vs Portland (21h30) 06/11 vs Cavs (21h30) 25/12 à Dallas (20h30) 26/02 à Dallas (21h30) 05/03 vs Warriors (21h30) 26/03 vs Bulls (21h30) 9/04 vs Jazz (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Grizzlies : 12/02 à Boston (20h) 2/04 à Chicago (21h30) 9/04 à Oklahoma City (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour le Heat : 27/11 à Atlanta (23h) 10/12 vs Spurs (23h) 17/12 @ Spurs (23h) 14/01 vs Milwaukee (19h) 16/01 à Atlanta (21h30) 22/01 vs Pelicans (21h30) 29/01 à Charlotte (19h) 19/03 à Détroit (23h) 9/04 vs Orlando (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Bucks : 25/12 à Boston (23h) 14/01 à Miami (19h) 16/01 vs Pacers (20h30) 26/02 vs Suns (19h) 9/04 à Toronto (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Wolves : 25/11 à Charlotte (23h) 27/11 vs Warriors (21h30) 16/01 vs Jazz (22h) 2/04 vs Portland (21h30) 8/04 à San Antonio (22h) 9/04 vs Pelicans (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Pelicans : 30/10 aux Clippers (20h) 04/12 vs Nuggets (21h30) 11/12 vs Suns (21h30) 16/01 à Cleveland (21h) 22/01 à Miami (21h30) 9/04 à Minnesota (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Knicks: 30/10 @ CLE (23h)

13/11 vs OKC (18h)

20/11 @ PHX (21h30)

3/12 vs DAL (18h30)

18/12 @ IND (23h)

25/12 vs PHI (18h)

2/1 vs PHX (21h)

15/1 @ DET (19h)

16/1 vs TOR (21h)

28/1 @ BK (23h30)

11/3 @ LAC (22h)

18/3 vs DEN (18h)

9/4 vs IND (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour le Thunder : 13/11 à New York (18h) 19/03 vs Phoenix (20h30) 9/04 vs Memphis (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour le Magic : 05/11 vs Kings (22h) 18/12 à Boston (21h) 05/02 à Charlotte (19h) 18/03 aux Clippers (20h) 9/04 à Miami (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Sixers : 25/12 à New York (18h) 08/01 à Détroit (21h) 28/01 vs Nuggets (21h) 12/03 vs Washington (23h) 9/04 à Brooklyn (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Suns : 20/10 vs Knicks (21h30) 04/12 à San Antonio (22h) 11/12 à New Orleans (21h30) 02/01 à New York (21h) 26/02 à Milwaukee (19h) 05/03 à Dallas (19h) 19/03 à Oklahoma City (20h30) 9/04 vs Clippers (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Blazers : 23/10 aux Lakers (21h30) 27/11 à Brooklyn (21h) 8/01 à Toronto (21h30) 2/04 à Minnesota (21h30) 8/04 aux Clippers (22h) 9/04 vs Golden State (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Kings : 5/11 à Orlando (22h) 3/12 aux Clippers (22h) 9/04 à Denver (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Spurs : 04/12 vs Phoenix (22h) 10/12 à Miami (23h) 17/12 vs Miami (23h) 19/03 vs Atlanta (21h) 8/04 vs Minnesota (22h) 9/04 à Dallas (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Raptors : 26/11 vs Dallas (23h) 8/01 vs Portland (21h30) 16/01 à New York (21h) 23/01 vs Boston (23h) 12/02 vs Detroit (21h) 25/02 à Detroit (18h) 04/03 à Washington (23h) 2/04 à Charlotte (19h) 9/04 vs Milwaukee (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour le Jazz : 16/01 à Minnesota (22h) 2/04 à Brooklyn (21h30) 8/04 vs Denver (21h30) 9/04 aux Lakers (21h30) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Matchs à horaires français pour les Wizards : 30/10 à Boston (23h) 17/12 aux Clippers (22h) 16/01 vs Warriors (21h) 26/02 à Chicago (21h30) 4/03 vs Toronto (23h) 12/03 à Philadelphie (23h) 9/04 vs Houston (19h) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Alors, merci qui ?

Source texte : NBA