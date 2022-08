Des couleurs estivales qui fleurent bon le soleil, la plage et le sunset… Mais surtout un condensé de technologie au rendu létal pour jouer au basket tout en confort. Voici ce que propose Puma avec sa nouvelle version de la Rise Nitro. Dribbler au rythme de l’été ? Eh, franchement si c’est pas de la bombe, on ne sait pas ce que c’est.

Qu’est qu’on fait en août ? Pour certains, l’idée est de s’envoyer des glaces trois boules sur le remblai de Jard-sur-Mer entre deux séances de farniente et de dorage de pilule. Pour d’autres, l’été est le moment parfait pour allier deux passions : le basket et le beau temps. Faire brûler l’asphalte du street du coin au rythme de parties endiablées ? La pura vida et c’est tout. Et la Puma Rise Nitro aussi, pour avoir le mood estival de la tête aux pieds. Alors, par où qu’on commence ? Ah oui, bah le coloris global quand même. Un jaune tendant légèrement vers l’orange, remarquable et remarqué. Assez important de signaler cela d’ailleurs, car la prise de risque est assez osée. Ouais, on avoue ici sans mal qu’une paire flashy ne soit pas du goût de tout le monde. Pour autant, le jaune soleil en question est assez bien compensé par des touches de couleurs froides. À noter donc le bleu turquoise pour faire ressortir le logo avec une certaine harmonie et le renfort violet sombre vers l’avant du pied. Le petit coup de coeur esthétique sur la paire ? Les rappels orange en motifs arrondis, rappelant un peu la mer orange à l’heure du coucher de soleil. Le logo Puma est incrusté dans la semelle sous la chaussure, et aussi sur le talon. Important de représenter après tout.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA Basketball (@pumahoops)

Point de vue plus technique, notons que les lacets sont camouflés sous une seconde couche d’empeigne, un bel atout puisque les dits lacets n’auront pas le loisir d’aller se balader à droite ou à gauche pendant un déplacement. La technologie Nitro est bien sûr au coeur de la chaussure, avec un amorti que l’on sent très travaillé. L’idée de ce dispositif ? Garantir un amorti souple qui favorise le confort tout en permettant de prolonger l’effort sans ressentir de douleur. On vous parlait d’un renfort violet ? Il n’est pas là que pour contenter les yeux, mais aussi pour protéger l’utilisateur et la chaussure lors des changements de direction. Tout cela, R.J. Barrett l’a bien saisi puisqu’il sera équipé des Puma Rise Nitro cette saison pour envoyer du sale du côté du Madison Square Garden. La star des Knicks aime se démarquer, tant au basket qu’en terme de style.

Une paire clairement inspirée de l’été, qui se porte néanmoins tout le temps en assurant d’être visible de tous. Le tout condensé dans un objet rempli de technologies visant à optimiser les performances de l’utilisateur. Sans sacrifier son confort non plus, autant lier l’utile à l’agréable. La paire de Puma Rise Nitro est disponible ici !

Source : PUMA