Quand on analyse le calendrier d’une équipe NBA juste après sa sortie, l’une des premières choses qu’on regarde est le nombre de matchs en back-to-back. Qui s’en sort le mieux pour la campagne 2022-23 ? Qui va devoir jouer le plus souvent deux matchs consécutifs en deux nuits ? On fait le point.

Dans le jargon de la NBA, on parle parfois de « schedule loss ». Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? En gros, on pourrait traduire ça par « défaite liée au calendrier ». Parfois, quand une équipe se déplace après avoir enchaîné trois rencontres en quatre jours ou qu’elle retrouve les terrains après avoir disputé un gros match la veille, elle s’incline par manque d’énergie ou parce qu’elle a décidé de laisser au repos certains joueurs majeurs. Dans une saison régulière longue de 82 matchs et composée d’innombrables déplacements (bien que la Ligue a tenu à les réduire cette année), ce genre de défaites sont presque inévitables. Et c’est notamment pour cette raison qu’on surveille le nombre de matchs en back-to-backs (deux matchs en deux nuits) pour chaque équipe, car ça peut forcément impacter un peu le bilan au moment de faire les comptes. Alors évidemment, par souci de parité, la NBA a fait son maximum pour éviter de trop gros écarts entre ses différentes équipes. Et consciente du rythme effréné de la saison régulière, la Ligue continue chaque année de travailler pour réduire au mieux le nombre global de back-to-backs dans une campagne. Néanmoins, on peut quand même souligner quelques petites différences pour la saison 2022-23.

Nombre de matchs en back-to-back sur la saison 2022-23. 15: Bulls Warriors Kings Clippers Jazz 14: Nets Wolves Heat Wizards Blazers Spurs Pacers 13: Celtics Sixers Mavs Bucks Hawks OKC Rockets Pistons Magic 12 : Lakers Knicks Suns Memphis Pelicans Denver Toronto Cavs Hornets — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

On entend déjà les fans de Sacramento crier au scandale, vingt ans après le vol des arbitres qui a marqué la Finale de Conférence Ouest opposant les Kings aux Lakers. « Pourquoi 15 pour nous et seulement 12 pour la bande à LeBron ?! Nous aussi on essaye de retrouver les Playoffs ! » Blague à part (quoique), on voit que les Bulls sont également dans la catégorie des équipes les moins bien loties, ce qui ne va pas rassurer la fanbase de Chicago suite aux nombreux bobos qui ont perturbé la saison dernière. Les champions en titre de Golden State devront eux aussi trouver des ressources ou alors s’économiser pour éviter d’arriver fatigués en Playoffs lorsqu’ils voudront défendre leur statut.

Tout en bas, en plus des Lakers, les New York Knicks sont également limités à « seulement » douze back-to-backs, en compagnie de plusieurs équipes très compétitives comme les Suns, les Grizzlies, les Nuggets ou encore les Raptors. Les Pelicans et les Cavs, qui auront comme objectif de participer aux Playoffs 2023, s’en sortent également très bien.

Les back-to-backs, ou les séries très usantes de quatre matchs en cinq jours, peuvent assez vite faire monter le total de défaites dans le bilan global. Pour limiter au mieux la casse, le talent ne suffit pas, il faut également une belle profondeur d’effectif et une endurance à la fois physique et mentale. Et comme vous pouvez l’imaginer, tout le monde n’est pas équipé pour ça.

Source texte : NBA