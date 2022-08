Dans une campagne NBA, au vu des nombreux mouvements qui caractérisent l’intersaison chaque été, on a forcément droit à des retrouvailles. Parfois cordiales, parfois pimentées, mais à chaque fois immanquables. La saison 2022-23 ne déroge pas à la règle, la preuve avec ces matchs à entourer absolument sur votre calendrier.

Les retrouvailles entre Rudy Gobert et le Utah Jazz. – Vendredi 21 octobre (à Minnesota) – Vendredi 9 décembre (à Utah) – Lundi 16 janvier (à Minnesota) – Mercredi 8 février (à Utah)@rudygobert27 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Les retrouvailles entre Ben Simmons et les Philadelphia 76ers – Mardi 22 novembre (à Philadelphie) – Mercredi 26 janvier (à Philadelphie) – Samedi 12 février (à Brooklyn) – Dimanche 9 avril (à Brooklyn) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Zion Williamson et Ben Simmons feront ensemble leur retour sur les parquets. Premier match pour eux ? Nets vs Pelicans. Mercredi 19 octobre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Le retour de Kawhi Leonard, en duo avec Paul George ? Jeudi 20 octobre. Pas besoin d’aller bien loin. Lakers vs Clippers. Battle de Los Angeles relancée dès le premier match de la saison des Clippers. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Les retrouvailles entre Rockets et Thunder. – Samedi 26 novembre (à Houston) – Mercredi 1er février (à Houston) – Samedi 4 février (à OKC) – Mercredi 15 février (à OKC) Les 4 matchs seront à 2h du matin. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Les retrouvailles entre Trae Young et les Knicks. – Jeudi 2 novembre (à New York) – Mercredi 7 décembre (à New York) – Vendredi 20 janvier (à Atlanta) – Mercredi 15 février (à Atlanta) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Le potentiel dernier match en carrière coaché par Gregg Popovich à la tête des Spurs. Dimanche 9 avril, à Dallas. La veille, samedi 8, les Spurs affronteront Minnesota à domicile. Week-end rempli d’émotions, certainement. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Paolo Banchero vs Chet Holmgren : – 1er novembre (OKC)

– 5 janvier (Orlando) Chet Holmgren vs Jabari Smith : – 26 novembre (Houston)

– 1er février (Houston)

– 4 février (OKC)

– 15 février (OKC) Paolo Banchero vs Jabari Smith : – 7 novembre (Orlando)

– 21 décembre (Houston) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Retrouvailles entre Rudy Gobert et Evan Fournier. – Mercredi 7 novembre (à Minnesota) – Mercredi 20 mars (à New York)@EvanFourmizz @rudygobert27 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Les retrouvailles entre Paolo Banchero et Dejounte Murray. – Vendredi 22 octobre (à Atlanta) – Mercredi 30 novembre (à Orlando) – Mercredi 14 décembre (à Orlando) – Lundi 19 décembre (à Atlanta) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Les retrouvailles entre Joel Embiid et Nikola Jokic. – Samedi 28 janvier (à Philadelphie) – Lundi 27 mars (à Denver) Note importante : le match du 28 janvier sera à 21h en France. Donc absolument immanquable. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Les retrouvailles entre Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis. – Vendredi 2 décembre (à Milwaukee) – Jeudi 10 février (à Los Angeles) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Les retrouvailles entre Golden State et Boston. – Samedi 10 décembre (à Golden State) – Jeudi 19 janvier (à Boston) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Russell Westbrook de retour à Oklahoma City : – Mercredi 1er mars Russell Westbrook de retour à Houston : – Mercredi 15 mars

– Dimanche 2 avril Russell Westbrook de retour à Washington : – Dimanche 4 décembre — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Remise de bague des Warriors à Gary Payton II, devant son ancien public : – Vendredi 30 décembre, à Golden State Remise de bague des Warriors à Otto Porter Jr, devant son ancien public : – Vendredi 27 janvier, à Golden State — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

LeBron James de retour à Cleveland : – Mardi 7 décembre LeBron James de retour à Miami : – Mercredi 28 décembre — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Scottie Barnes vs Evan Mobley : – Mercredi 19 octobre (à Toronto), premier match de la saison pour Cavs et Raptors – Lundi 28 novembre (à Toronto) – Vendredi 23 décembre (à Cleveland) – Dimanche 26 février (à Cleveland) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Les retrouvailles entre Golden State et Memphis. – Dimanche 25 décembre (à Golden State) – Mercredi 25 janvier (à Golden State) – Jeudi 9 mars (à Memphis) – Samedi 18 mars (à Memphis) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Les retrouvailles entre Lonzo Ball et LaMelo Ball. – Mercredi 2 novembre (à Chicago) – Jeudi 26 janvier (à Charlotte) – Jeudi 2 février (à Chicago) – Vendredi 31 mars (à Charlotte) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Les retrouvailles entre Boston et Milwaukee. – Dimanche 25 décembre (à Boston) – Mardi 14 février (à Milwaukee) – Jeudi 30 mars (à Milwaukee) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Les retrouvailles entre Jalen Brunson et Dallas. – Samedi 3 décembre (à New York) – Mardi 27 décembre (à Dallas) Note importante : le match du 3 décembre aura lieu à 18h30 heure française. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Mais aussi

Les retrouvailles entre Cade Cunningham et Jalen Green :

Samedi 28 janvier (à Detroit)

Vendredi 31 mars (à Houston)

Les retrouvailles entre Domantas Sabonis et Tyrese Haliburton :

Mercredi 30 novembre (à Sacramento)

Vendredi 3 février (à Indiana)

Les retrouvailles entre Luka Doncic et Devin Booker :

Mercredi 19 octobre (à Phoenix)

Lundi 5 décembre (à Dallas)

Le retour de Kyrie Irving à :

Boston : Mercredi 1er février, Vendredi 3 mars

Cleveland : Lundi 26 décembre

Les retrouvailles entre les Grizzlies et les Wolves :

Vendredi 11 novembre (à Memphis)

Mercredi 30 novembre (à Minnesota)

Vendredi 27 janvier (à Minnesota)

Vendredi 10 février (à Memphis)

Les retrouvailles entre le Heat et les Sixers (avec P.J. Tucker en vedette) :

Lundi 27 février (à Philadelphie)

Mercredi 1er mars (à Miami)

Jeudi 6 avril (à Philadelphie)

Les retrouvailles entre le Heat et les Celtics :

Vendredi 21 octobre (à Miami)

Mercredi 30 novembre (à Boston)

Vendredi 2 décembre (à Boston)

Mardi 24 janvier (à Miami)

Les retrouvailles entre James Harden et les Nets (et entre Joel Embiid et Kevin Durant) :

Mardi 22 novembre (à Philadelphie)

Mercredi 25 janvier (à Philadelphie)

Samedi 11 février (à Brooklyn)

Dimanche 9 avril (à Brooklyn)

Les retrouvailles entre C.J. McCollum et Damian Lillard :

Jeudi 10 novembre (à New Orleans)

Mercredi 1er mars (à Portland)

Dimanche 12 mars (à New Orleans)

Lundi 27 mars (à Portland)

Les retrouvailles entre les Lakers et les Kings :

Vendredi 11 novembre (à Los Angeles)

Mercredi 21 décembre (à Sacramento)

Samedi 7 janvier (à Sacramento)

Mercredi 18 janvier (à Los Angeles)

Les retrouvailles entre Alex Caruso et les Lakers :

Dimanche 26 mars (à Los Angeles)

Mercredi 29 mars (à Chicago)

Les retours de Jamal Murray et Michael Porter Jr. avec les Nuggets :

Mercredi 19 octobre (à Utah)

Les retrouvailles entre Malcolm Brogdon et les Pacers :

Mercredi 21 décembre (à Boston)

Jeudi 23 février (à Indiana)

Vendredi 24 mars (à Boston)

Les retrouvailles entre Dejounte Murray et les Spurs :

Samedi 11 février (à Atlanta)

Dimanche 19 mars (à San Antonio)

Les retrouvailles entre les Warriors et les Mavericks :

Mardi 29 novembre (à Dallas)

Samedi 4 février (à Golden State)

Mercredi 22 mars (à Dallas)

Les retrouvailles entre les Grizzlies et les Lakers :

Vendredi 20 janvier (à Los Angeles)

Mardi 28 février (à Memphis)

Mardi 7 mars (à Los Angeles)

Les retrouvailles entre Christian Wood et les Rockets :

Mercredi 16 novembre (à Dallas)

Vendredi 23 décembre (à Houston)

Jeudi 29 décembre (à Dallas)

Lundi 2 janvier (à Houston)

Le retour de John Wall à :

Washington : Samedi 10 décembre

Houston : Mercredi 2 novembre, Lundi 14 novembre

Les retrouvailles entre Kevin Huerter et les Kings :

Mercredi 23 novembre (à Atlanta)

Mercredi 4 janvier (à Sacramento)

Grandes retrouvailles, retours attendus de certaines stars NBA, autres confrontations XXL à retenir… vous avez désormais tout ce qu’il faut sous les yeux pour ne rien rater de la campagne 2022-23. Un programme à mettre directement dans vos favoris !

