La FFBB, via le sélectionneur Karim Souchu, a révélé la composition de l’Équipe de France de 3×3 qui ira participer au Tournoi de Qualification Olympique d’Utsunomiya (Japon) du 3 au 5 mai. Jules Rambault, Alex Vialaret, Lahaou Konate, Jules Rambaut et Hugo Suhard porteront ainsi la tunique bleue au pays du soleil levant.

Un road trip à l’autre bout du monde pour décrocher un ticket qui permettra de disputer une compétition à la maison. Le défi pour l’Équipe de France est grand, mais la récompense vaut n’importe quel effort. Après plusieurs jours de stage en Corée du Sud, Karim Souchu, le sélectionneur de l’EDF, a révélé les 4 joueurs qui défendront les intérêts français au Japon.

Alex Vialaret (3×3 Paris)

Hugo Suhard (CEP Lorient)

Jules Rambaut (3×3 Paris)

Lahaou Konate (Mets 92)

Trois noms connus et un petit nouveau en la personne de Lahaou Konate. L’arrière des Mets 92 rejoint le groupe France pour la première fois. La joyeuse troupe affrontera l’Égypte demain à 12h20, puis la Mongolie et le Japon samedi, respectivement à 9h40 et 13h35. En cas de qualification (ce que l’on souhaite), les demi-finales et la finale auront lieu dimanche.

Source : FFBB