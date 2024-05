Alors que les Mavericks viennent de réaliser l’upset face aux Clippers sur ce premier tour de Playoffs à l’Ouest, il semblerait que le coach de Dallas, Jason Kidd, soit sur le point de signer une extension de contrat. D’après l’insider Marc Stein, Kidd devrait donc rempiler avec son équipe de Dallas pour encore un moment.

L’histoire entre ces Mavs et Jason Kidd n’a pas toujours été superbe. On peut prendre pour exemple le fiasco de l’année dernière, quand la saison de Dallas avait créé un tollé au sein de la NBA : les Mavericks n’avaient même pas réussi à se qualifier pour le Play-in, malgré la présence de Luka Doncic et de Kyrie Irving dans leurs rangs. Depuis, Dereck Lively II a débarqué à la draft, Daniel Gafford et P.J. Washington font les beaux jours de la raquette texane et tous ces mauvais souvenirs de 2023 semblent être derrière, une bonne fois pour toutes. Les Mavs sont sur une excellente dynamique et le travail des deux côtés du terrain est très sérieux depuis le All-Star break.

Deuxième saison à au moins 50 wins sur ses trois dernières années en tant que coach, retour en demi-finales de Conférence, et une vraie chance de revenir en Finales de Conf’ en faisant face aux inexpérimentés du Thunder. Les choses se profilent bien pour Jason Kidd et ses Mavericks, et pour être juste avec le technicien des Mavs, ses choix et ajustements ont été les bons pour se débarrasser des diminués mais non moins coriaces Clippers de Los Angeles.

Gotta give Jason Kidd his flowers for his coaching this playoffs series 👏 pic.twitter.com/yryR8eJB97

— MFFL NATION (@NationMffl) May 4, 2024

Bien qu’intéressés par le profil du tacticien de Dallas, les Lakers semblent avoir abandonné la piste Kidd, comprenant qu’il était parti pour rester sur les anciennes terres de Dirk. L’ancien coach des Bucks était bien dans les petits papiers des Angelinos, au milieu d’une liste de candidats pour remplacer Darvin Ham, Monsieur Jambon ayant tout juste été remercié par les pourpre et or.

Les Mavericks et Jason Kidd, ça semble quoi qu’il arrive parti pour durer. Après le run de Playoffs très réussi de 2022, ses Mavs cherchent à rééditer la performance : retourner en Finales de Conférence, et pourquoi pas aller encore plus loin ? Avec cette extension en poche, Kidd sera au moins en conditions pour coacher tout ce petit monde sans cette question contractuelle en tête.