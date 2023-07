Mavericks : trois arrivées dans le coaching staff de Jason Kidd

Il n’y a pas que les joueurs qui changent d’équipe à l’intersaison ! Après la valse des coachs (Nick Nurse, Monty Williams, Frank Vogel,…) à laquelle on a assisté au mois de juin, ce sont désormais les assistants qui déménagent. Et les Mavericks viennent d’en accueillir trois nouveaux dans leur équipe.

Le premier à rejoindre le staff de Jason Kidd est Alex Jensen, qui a passé les dix dernières saisons à Utah en tant qu’assistant coach, notamment aux côtés de Quin Snyder. Comme l’explique Tim MacMahon d’ESPN, il a joué un rôle important dans le développement de Rudy Gobert, triple défenseur de l’année sous le maillot du Jazz. Une perspective intéressante au regard du choix de Dallas de sélectionner le pivot Dereck Lively avec le 10eme choix de la Draft 2023.

Autre arrivée à Dallas, celle de Bryan Gates. En 14 ans de carrière d’assistant en NBA, il a connu de nombreuses équipes comme les Kings, les Pelicans, les Wolves et plus récemment les Suns entre 2021 et 2023. Son départ de Phoenix suit celui de Monty Williams, dont il était l’assistant.

Enfin, Josh Broghamer arrive de Cleveland où il était directeur du scouting report et du développement des joueurs. À noter qu’il a déjà travaillé avec Jason Kidd lorsque celui-ci entraînait les Bucks. Il était prévu que Broghamer entraîne les Cavs lors de la Summer League de Las Vegas qui débute ce vendredi, mais son arrivée à Dallas risque de modifier les plans.

The Mavericks are adding three coaches to Jason Kidd's staff, league sources say: Cavaliers assistant Josh Broghamer (who worked on Kidd's staff in Milwaukee) joins fellow newcomers Alex Jensen (from Utah) and Bryan Gates (from Phoenix). More NBA from me: https://t.co/A6ycVmnrjq

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 5, 2023

Ces arrivées viennent compenser le départ de trois assistants quelques semaines plus tôt. Après avoir échoué à se qualifier en playoffs, les Mavs avaient en effet décidé de se séparer d’une partie de leur coaching staff : Peter Patton, qui a ensuite rejoint les Bulls, et la paire Quinton Crawford – Greg St. Jean, désormais du côté de Phoenix avec le nouvellement nommé Frank Vogel.

À défaut de signer des agents libres, les Mavericks signent trois nouveaux assistants coachs. Des renforts non-négligeable pour Luka Doncic l’entraîneur principal Jason Kidd, parfois ciblé pour ses erreurs de coaching cette saison.

Source : ESPN, Marc Stein