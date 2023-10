Dans le cadre d’un match de pré-saison NBA, les Dallas Mavericks ont affronté le Real Madrid en Espagne ce 10 octobre 2023. Occasion rêvée pour Luka Doncic de retourner jouer sur le parquet qui l’a fait gravir l’estrade de la scène internationale ! Un peu de basket, mais surtout beaucoup d’émotions.

Le retour de Luka à Madrid était attendu comme un évènement immanquable dans la capitale espagnole. Malheureusement pour les fans, Doncic n’aura joué que 5 minutes à cause d’un petit bobo au mollet. Rien de grave, mais suffisant pour limiter son temps de jeu. Cela ne l’a tout de même pas empêché de marquer 9 points à 3/5 du parking pour enflammer le public du WiZink Center. L’ancien prodige du Real a d’ailleurs témoigné en conférence de presse tout son attachement à la franchise madrilène :

“Si un jour je retourne en Europe, je rejouerais pour Madrid. C’est sûr à 100%.”

Une déclaration qui illustre bien l’attachement du meneur NBA. Alors même si Luka Doncic n’a sûrement pas prévu d’arrêter sa carrière dans la Grande Ligue aujourd’hui, on pourrait pourquoi pas l’imaginer signer un contrat d’un an ou deux à 38 balais pour boucler la boucle là où il l’a commencé. En tout cas lorsqu’on voit l’accueil réservé par la capitale espagnole, on ressent la pure affection des fans pour leur ancien joueur :

Luka’s welcome back to Madrid is one to remember 🙏 #MavsInMadrid #MFFL pic.twitter.com/W6Z6v4WJ0p

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 10, 2023

Il faut dire que Luka a un palmarès bien garni avec le Real Madrid. Entre 2012 et 2018, le Slovène a décroché 1 titre de MVP de Liga ACB, 3 titres de champion d’Espagne, mais aussi une Euroligue avec un titre de MVP de la compétition et du Final Four MVP. Bref, une armoire à trophées que les Madrilènes ne sont pas prêts d’oublier. Qui sait, peut-être viendra-t-il encore la remplir un peu plus avant de ranger définitivement les sneakers ?

Source texte : BasketNews