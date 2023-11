Luka Doncic a évolué avec Dirk Nowitzki lors de sa saison rookie. Une année de passation de témoin à Dallas qui fut marquante pour le phénomène slovène, qui n’a que des bonnes choses à dire sur son premier mentor en NBA.

Qu’attend-on d’un modèle dans la vie de tous les jours ? Un talent inspirant, une loyauté et une fidélité à toute épreuve et une capacité à rendre les gens qui l’entourent heureux et meilleurs. Maintenant, relisez cette phrase et rendez-vous compte qu’elle pourrait très bien être la définition de Dirk Nowitzki dans le Larousse.

Or, Luka Doncic ne s’y trompe pas. Après avoir partagé le vestiaire de Dallas avec le champion NBA 2011, il en est sûr : Dirk Nowitzki est quelqu’un dont il faut s’inspirer. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré après la victoire des Mavericks face au Orlando Magic ce lundi.

“J’ai été très chanceux de pouvoir jouer avec lui (Dirk Nowitzki) une saison. Les choses qu’il a faites pour Dallas sont incroyables, pas seulement en tant que joueur, mais en tant qu’homme. Il a fait énormément. “ Je pense qu’il devrait être un modèle pour tous les joueurs dans la Ligue.”

Sur le terrain, le légendaire numéro 41 a brillé pendant 21 saisons, dans la même franchise, décrochant notamment un MVP et un titre de champion. Le tout en étant toujours décrit comme un coéquipier modèle et un adversaire redouté, mais apprécié. En dehors des terrains ? Dirk Nowitzki a notamment lancé sa fondation qui a pour but d’aider les jeunes les plus démunis dans leur éducation, leur santé et leur bien-être.

Pendant sa carrière déjà, il avait reçu, en 2007, le NBA Community Assist Award qui récompense le joueur le plus actif au sein de sa communauté. Six ans plus tard, l’Allemand était devenu ambassadeur pour l’UNICEF.

Alors oui, cette déclaration de Luka Doncic est subjective et vient de quelqu’un qui l’a côtoyé, mais il existe des arguments objectifs qui peuvent venir la soutenir. Disons que l’on aura plus de mal à se ranger derrière Nick Young s’il déclare un jour que Gilbert Arenas est le modèle parfait à suivre pour les joueurs NBA.

Source texte : Luka Doncic (via BasketNews)