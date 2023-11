Énorme nuit de NBA au programme ce soir avec pas moins de 14 matchs et 28 équipes sur le pont ! On vous résume ce qu’il faut mater à tout prix juste en-dessous.

Le programme de la soirée

1h : Pacers – Jazz

1h : Hornets – Wizards

1h : Celtics – Sixers

1h30 : Knicks – Spurs

1h30 : Nets – Clippers

2h : Rockets – Lakers

2h : Wolves – Pelicans

2h : Grizzlies – Heat

2h : Bulls – Suns

2h : Thunder – Cavaliers

2h : Bucks – Pistons

2h30 : Mavs – Raptors

4h : Kings – Blazers

4h : Nuggets – Warriors

Le match à ne pas rater : Celtics – Sixers

Si vous avez voté pour Nuggets – Warriors, on vous en voudra pas, c’était l’un ou l’autre et on regardera les deux de toute façon. Pourquoi ce Celtics – Sixers alors ? Parce Boston – Philly ça reste un classique de NBA, parce que Joel Embiid face aux Celtics c’est souvent immanquable également. Parfois dans le sens du Camerounais, parfois avec un Al Horford qui le met en boîte.

C’est aussi Nico Batum qui enchaine après sa première sérieuse, les deux premières équipes au classement dans la Conférence Est. Les Sixers restent sur cinq victoires de rang alors que Boston vient tout juste de perdre son premier match de la saison face à un Anthony Edwards monumental. Les trèfles vont-ils reprendre leur marche en avant face à un vieux rival bien connu du côté de Beantown ?

Les Français sur le pont

Victor Wembanyama va connaître sa première dans la Mecque du basket, le Garden.

Nico Batum sera aussi en tenue pour les Sixers face à Boston.

Killian Hayes voudra confirmer sa bonne perf de l’autre soir face à Damian Lillard et aux Bucks

Théo Maledon, Bilal Coulibaly, petit duel de frenchy en Caroline du Nord.

Quelques minutes pour Moussa Diabaté avec les Clippers pour remplacer Mason Plumlee ?

Ruby Gobert sera dans la raquette des Wolves face aux Pelicans.

Ousmane Dieng devrait choper sa dizaine de minutes face aux Cavs pour le Thunder.

Rayan Rupert avec les Blazers ?

Mais aussi…